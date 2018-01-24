Вейонис: когда-нибудь все обучение будет на госязыке (31)
Когда-нибудь все обучение в Латвии должно будет вестись на латышском языке, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис после еженедельной встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.
Президент одобрил поддержанные вчера Кабинетом министров поправки к законам об образовании и всеобщем образовании, предусматривающие постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык с 1 сентября 2019 года.
"Мы должны постепенно перейти на обучение на латышском языке, потому что латышский язык - государственный. В какой-то момент все обучение должно вестись на латышском языке. То, когда это произойдет, можно обсуждать", - сказал Вейонис.
Президент считает, что это вопрос того же порядка, что и его недавнее предложение о прекращении присвоения статуса неграждан родившимся в Латвии детям.
"Оба вопроса схожи, поэтому по вопросу об образовании на госязыке тоже ожидаются дискуссии в парламенте, и решение предстоит принять Сейму", - сказал он.
Важнейшим вопросом политик считает обеспечение качества образования.
"Нам нужна знающая и конкурентоспособная молодежь", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, Кабинет министров во вторник одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.
Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.
Теперь эти поправки предстоит рассмотреть Сейму.
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