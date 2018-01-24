Вейонис: когда-нибудь все обучение будет на госязыке (31)

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Политика | 24 января 2018 года, 12:58

Когда-нибудь все обучение в Латвии должно будет вестись на латышском языке, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис после еженедельной встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Президент одобрил поддержанные вчера Кабинетом министров поправки к законам об образовании и всеобщем образовании, предусматривающие постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык с 1 сентября 2019 года.

"Мы должны постепенно перейти на обучение на латышском языке, потому что латышский язык - государственный. В какой-то момент все обучение должно вестись на латышском языке. То, когда это произойдет, можно обсуждать", - сказал Вейонис.

Президент считает, что это вопрос того же порядка, что и его недавнее предложение о прекращении присвоения статуса неграждан родившимся в Латвии детям.

"Оба вопроса схожи, поэтому по вопросу об образовании на госязыке тоже ожидаются дискуссии в парламенте, и решение предстоит принять Сейму", - сказал он.

Важнейшим вопросом политик считает обеспечение качества образования.

"Нам нужна знающая и конкурентоспособная молодежь", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Теперь эти поправки предстоит рассмотреть Сейму.

Фото: flickr.com

Комментарии 31
Eliza 5 часов назад
До чего же отвратительны рожи предателей своих родовых корней. ИУДА.
2
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Не Лоялен 5 часов назад
Кто бы сомневался что президент будет это поддерживать!Он же лишний раз в сторону сейма простите за выражение,пернуть боится!Вот теперь заживем!Решим все проблемы,одним махом!Ну не сделаете вы из русскоговорящих латышей некогда!Хватит народ облатышовывать!Когда же до вас баранов дойдет,гены не обманешь!Если вы хотите что-бы люди уважали латышский язык,то начните хоть что-то для этого делать!Что-бы люди,сами его хотели учить!Почему млин когда Русскоговорящие с Латвии,уезжают например в ту же Америку,либо Лондон,за год проживания выучивают Английский язык так,что могут текста переводить!То есть свободно на нем говорят!И не кто их там из под палки язык учить не заставляет,как тут!Они сами понимают прекрасно,что живя в стране,без гос языка не куда!И сами хотят его учить!Думаете переведете все школы на латышский язык,сразу завоюете уважение у людей?Я всегда в таком случае говорил и говорю,На сильно мил не будешь!Ну не прогоните вы русский язык с Латвии некогда!Хоть на дерьмо изойдите!
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Светлана 5 часов назад
Вот же Иуда псковская.
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