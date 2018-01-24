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Когда-нибудь все обучение в Латвии должно будет вестись на латышском языке, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис после еженедельной встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Президент одобрил поддержанные вчера Кабинетом министров поправки к законам об образовании и всеобщем образовании, предусматривающие постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык с 1 сентября 2019 года.

"Мы должны постепенно перейти на обучение на латышском языке, потому что латышский язык - государственный. В какой-то момент все обучение должно вестись на латышском языке. То, когда это произойдет, можно обсуждать", - сказал Вейонис.

Президент считает, что это вопрос того же порядка, что и его недавнее предложение о прекращении присвоения статуса неграждан родившимся в Латвии детям.

"Оба вопроса схожи, поэтому по вопросу об образовании на госязыке тоже ожидаются дискуссии в парламенте, и решение предстоит принять Сейму", - сказал он.

Важнейшим вопросом политик считает обеспечение качества образования.

"Нам нужна знающая и конкурентоспособная молодежь", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Теперь эти поправки предстоит рассмотреть Сейму.

Фото: flickr.com