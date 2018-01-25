Члены комиссии по "мешкам ЧК" получили доступ к гостайне (3)

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Политика | 25 января 2018 года, 11:28

Члены комиссии по научному изучению документов КГБ отвечают требованиям закона, что позволяет им получить специальное разрешение на допуск к гостайне, заключило Бюро по защите Конституции (БЗК).

Это означает, что члены комиссии смогут начать изучение материалов КГБ в помещениях БЗК.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь БЗК Ивета Маура, бюро завершило проверку восьми членов комиссии на соответствие требованиям закона о государственной тайне.

При этом БЗК просит руководство комиссии уточнить, нужно ли выдавать допуск к гостайне всем восьми членам комиссии, учитывая, что возможность одновременно работать в помещениях БЗК можно обеспечить только двум специалистам.

18 января БЗК передало Латвийскому национальному архиву на постоянное хранение частично анонимизированную реставрированную версию электронной базы данных Delta-Latvija.

Информация из этой базы будет доступна исследователям в порядке, установленном Латвийским национальным архивом.

Фото: flickr.com

Комментарии 3
Ахмед2 часа назад

"Члены комиссии по научному изучению документов КГБ отвечают требованиям закона, что позволяет им получить специальное разрешение на допуск к гостайне, заключило Бюро по защите Конституции (БЗК)." - Первая часть марлезонского балета. Продолжение следует. Вот уж точно- жизнь театр
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Сало1 час назад
Ну наконец-то радостная весть,теперь заживём,зарплаты и пенсии повысятся,цены на всё упадут,вороватых чиновников посадят.Ура товарищи!!!
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Высоцкий.80 лет1 час назад
"А кто не верит нам, тот ренегат и гад(жертва кремлевской пропаганды по- здешнему), тому на задницу налепим дацзыбао
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