Политика |

Члены комиссии по научному изучению документов КГБ отвечают требованиям закона, что позволяет им получить специальное разрешение на допуск к гостайне, заключило Бюро по защите Конституции (БЗК).

Это означает, что члены комиссии смогут начать изучение материалов КГБ в помещениях БЗК.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь БЗК Ивета Маура, бюро завершило проверку восьми членов комиссии на соответствие требованиям закона о государственной тайне.

При этом БЗК просит руководство комиссии уточнить, нужно ли выдавать допуск к гостайне всем восьми членам комиссии, учитывая, что возможность одновременно работать в помещениях БЗК можно обеспечить только двум специалистам.

18 января БЗК передало Латвийскому национальному архиву на постоянное хранение частично анонимизированную реставрированную версию электронной базы данных Delta-Latvija.

Информация из этой базы будет доступна исследователям в порядке, установленном Латвийским национальным архивом.

Фото: flickr.com