Члены комиссии по "мешкам ЧК" получили доступ к гостайне (3)
Члены комиссии по научному изучению документов КГБ отвечают требованиям закона, что позволяет им получить специальное разрешение на допуск к гостайне, заключило Бюро по защите Конституции (БЗК).
Это означает, что члены комиссии смогут начать изучение материалов КГБ в помещениях БЗК.
Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь БЗК Ивета Маура, бюро завершило проверку восьми членов комиссии на соответствие требованиям закона о государственной тайне.
При этом БЗК просит руководство комиссии уточнить, нужно ли выдавать допуск к гостайне всем восьми членам комиссии, учитывая, что возможность одновременно работать в помещениях БЗК можно обеспечить только двум специалистам.
18 января БЗК передало Латвийскому национальному архиву на постоянное хранение частично анонимизированную реставрированную версию электронной базы данных Delta-Latvija.
Информация из этой базы будет доступна исследователям в порядке, установленном Латвийским национальным архивом.
Фото: flickr.com
"Члены комиссии по научному изучению документов КГБ отвечают требованиям закона, что позволяет им получить специальное разрешение на допуск к гостайне, заключило Бюро по защите Конституции (БЗК)." - Первая часть марлезонского балета. Продолжение следует. Вот уж точно- жизнь театр