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Перед выборами в Сейм может начаться информационная война в Латвии. Такое мнение высказала председатель Сейма Инара Мурниеце, выступая сегодня на ежегодных внешнеполитических дебатах в парламенте.

"Мы можем предвидеть вмешательство иностранных государств в ход предстоящих осенью выборов Сейма 13-го созыва", - заявила она.

Надо считаться с возможностью атак на информационное пространство Латвии, так как предполагается, что будут распространяться фейковые новости, очерняться государство и латвийские политики, отметила она.

Мурниеце также подчеркнула, что коррупция тоже может быть орудием в руках Кремля.

По словам политика, сейчас очень важно договориться о дальнейших внешнеполитических целях Латвии.

Спикер Сейма указала, что Сейм нынешнего и следующего созыва должен продолжать диалог с Конгрессом США и Канадой, а безопасность Евросоюза следует основывать на повышении его обороноспособности.

Внешняя политика напрямую связана с внутренней политикой, и на предстоящих выборах избиратели решат, кто в дальнейшем будет определять внешнюю и внутреннюю политику государства, добавила Мурниеце.

Ранее сообщалось, что лидер социал-демократической партии "Согласие", мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о влиянии России на парламентские выборы в Латвии, которые пройдут осенью, заявил, что для таких опасений нет оснований.