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После предстоящих осенью выборов Сейма Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с "Согласием", заявил в интервью Латвийскому телевидению председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и "Согласие", еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве. "Этого не будет. Мы коалицию с ними ["Согласием"] формировать не станем", - подчеркнул Бригманис.

Как сообщалось, еще на прошлой неделе благодаря голосам депутатов СЗК и "Согласия" на посту руководителя парламентской следственной комиссии по "переговорам олигархов" удалось остаться депутату Ингуне Судрабе, отзыв которой инициировали партнеры СЗК по коалиции из "Единства" и нацобъединения “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK).