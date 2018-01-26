Лидер СЗК: ни за что не будем в коалиции с "Согласием"! (15)

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Политика | 26 января 2018 года, 10:32

После предстоящих осенью выборов Сейма Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с "Согласием", заявил в интервью Латвийскому телевидению председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и "Согласие", еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве. "Этого не будет. Мы коалицию с ними ["Согласием"] формировать не станем", - подчеркнул Бригманис.

Как сообщалось, еще на прошлой неделе благодаря голосам депутатов СЗК и "Согласия" на посту руководителя парламентской следственной комиссии по "переговорам олигархов" удалось остаться депутату Ингуне Судрабе, отзыв которой инициировали партнеры СЗК по коалиции из "Единства" и нацобъединения “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK).

Комментарии 15
Не Лоялен2 часа назад
А сотрудничать с такими партиями как Единство и Нацобъяденение,не уважать свой народ и себя!
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андрюХА2 часа назад
Аугуст Бригманис-поверьте ваша возня в полит песочнице уже ни кому не интересна
и кроме раздражения народа не вызывает! Вся ваша как бы работа показала кто вы и вся ваша песочница может лепить кулички только для себя любимых и слушаться Воспитательницу из за океана!
Лепите молча- Аугуст Бригманис- кулички из песка!
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Согласный2 часа назад
Вот он открыто так говорит, что вот мы латыши никогда не будем общаться с русскими. Нам это понятно. Йух с вами. Какого хрена вы к нашим детям и школам лезите??? Сидите и квакайте в своем болоте...
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