Политика |

Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Янис Домбрава опубликовал на своей странице Facebook текст, в котором обозначены главные угрозы для Латвии.

Политик назвал опасностью низкий уровень рождаемости среди европейцев, массовую иммиграцию из стран третьего мира, терроризм, исламскую экспансию, разницу в уровне жизни европейцев, а также вооруженного ядерным оружием соседа.

"Латышам, как небольшой по численности нации, надо действовать мудро, чтобы обеспечить развитие нашего языка и культуры на протяжении веков", - написал Домбрава.

По его словам, реальная угроза независимости Латвии исходит только от России.

"Наш сосед вооруженный ядерным оружием агрессор, который за последние годы убил тысячи человек и оккупировал регионы Украины и Грузии. Это экономически слабая страна. ВВП России мал. ВВП Латвии на душу населения на 40% выше, нежели в России. Однако, несмотря на экономическую слабость, Россия вкладывает огромные средства в вооруженные силы и пытается оказывать влияние на другие страны. Одна из ее целей - страны и нашего региона, где Россия пытается усилить свое влияние", - пояснил депутат.

Домбрава добавил, что Латвия ценит поддержку США по важным государственным вопросам.

"Латвия угрожают многие вещи, но в настоящий момент реальная угроза нашей независимости исходит только от России. Только слепые люди не видят этого. Латвия прекратит свою внешнюю политику, чтобы уменьшить эту угрозу. И Латвия свою внешнюю политики строит таким образом, чтобы ее уменьшить. Латвия тесно сотрудничает с теми странами, которые заинтересованы, чтобы сделать Балтийские государства экономически сильными и независимыми от России. Латвии необходимо поддерживать позицию США, и для Латвии важно получать поддержку Америки по важным государственным вопросам", - заключил политик.