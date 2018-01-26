Домбрава указал на главные угрозы Латвии: демография и "агрессивная" Россия (32)

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Политика | 26 января 2018 года, 14:06

Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Янис Домбрава опубликовал на своей странице Facebook текст, в котором обозначены главные угрозы для Латвии.

Политик назвал опасностью низкий уровень рождаемости среди европейцев, массовую иммиграцию из стран третьего мира, терроризм, исламскую экспансию, разницу в уровне жизни европейцев, а также вооруженного ядерным оружием соседа.

"Латышам, как небольшой по численности нации, надо действовать мудро, чтобы обеспечить развитие нашего языка и культуры на протяжении веков", - написал Домбрава.

По его словам, реальная угроза независимости Латвии исходит только от России.

"Наш сосед вооруженный ядерным оружием агрессор, который за последние годы убил тысячи человек и оккупировал регионы Украины и Грузии. Это экономически слабая страна. ВВП России мал. ВВП Латвии на душу населения на 40% выше, нежели в России. Однако, несмотря на экономическую слабость, Россия вкладывает огромные средства в вооруженные силы и пытается оказывать влияние на другие страны. Одна из ее целей - страны и нашего региона, где Россия пытается усилить свое влияние", - пояснил депутат.

Домбрава добавил, что Латвия ценит поддержку США по важным государственным вопросам.

"Латвия угрожают многие вещи, но в настоящий момент реальная угроза нашей независимости исходит только от России. Только слепые люди не видят этого. Латвия прекратит свою внешнюю политику, чтобы уменьшить эту угрозу. И Латвия свою внешнюю политики строит таким образом, чтобы ее уменьшить. Латвия тесно сотрудничает с теми странами, которые заинтересованы, чтобы сделать Балтийские государства экономически сильными и независимыми от России. Латвии необходимо поддерживать позицию США, и для Латвии важно получать поддержку Америки по важным государственным вопросам", - заключил политик.

Комментарии 32
Варпа1 час назад
Посмотрел бы в зеркало и увидел самую основную угрозу Латвии,от которой идут остальные главные
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Оккупант1 час назад
Это кто там тявкает об главных угроз для Латвии?Представитель той партии,которая за 27 лет своего существования,все что делает для страны,это разжигает межнациональную рознь,и стравливает латышей с Русскими?В зеркало давно смотрел клоун?
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ВОТ ТАК1 час назад
Это кто агрессивный ??? на вашем выражении лица написано и отпечатано все о чем вы думаете . БОЛЬНЫЕ мечтания у вас . ВЫ страну ввели в очень глубокое заболевание . Прекратите раздувать в большом костре огонь , ведь поддувало уже скоро лопнет .
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