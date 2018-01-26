Европарламент отказался от петиции против реформы образования в Латвии (5)

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Политика | 26 января 2018 года, 15:33

Комитет Европейского Парламента (EП) отказал в петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке. Об этом сообщил европарламентарий Артис Пабрикс ("Единство").

По словам Пабрикса, количество поданных в Европарламент петиций и запросов только отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.

"Есть депутаты Европарламента, представляющие страны Балтии, которые очень активно поднимают вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП Возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов", - заявил евродепутат.

Политик пояснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства. Это означает, что власти страны вправе сами решать и вести определенную политику и принимать решения.

"Однако депутаты, заведомо осознавая, что это не входит в компетенцию ЕП и ЕС, пытаются по-разному поднять эти вопросы", — сказал Пабрикс.

Напомним, Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Фото: flickr/Dmitry Risenberg

Комментарии 5
))30 минут назад
Да что-бы ты Патрикс в аду сгорел нацист долбаный!Вместе со всем своим Единством!
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Что и требовалось доказать26 минут назад
Никто за нас наши проблемы решать не собирается . Пабрикс от имени ЕС доложил - Ваши проблемы - мелочь , на фоне глобальных проблем Европы . Теперь расставлены все точки над И . Стало ясно , что надо отбросить мелочные "дворовые войны" и принять тот факт , что придётся дружить нациями , чтобы поменять наконец то осточертелых Единство и их преспешников . Пора включаться в спасение Латвии от них самих.
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Не Лоялен20 минут назад
Дружить простите с нацистами вроде Патрика себя не уважать!Ты им друг только когда со всем соглашаешься!Как только что-то позарез,либо их мнения скажешь,все враг народа!С латышами всегда найду общий язык,с нацистами вроде этого кретина и второго кретина Домбравы не когда!
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