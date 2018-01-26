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Комитет Европейского Парламента (EП) отказал в петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке. Об этом сообщил европарламентарий Артис Пабрикс ("Единство").

По словам Пабрикса, количество поданных в Европарламент петиций и запросов только отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.

"Есть депутаты Европарламента, представляющие страны Балтии, которые очень активно поднимают вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП Возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов", - заявил евродепутат.

Политик пояснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства. Это означает, что власти страны вправе сами решать и вести определенную политику и принимать решения.

"Однако депутаты, заведомо осознавая, что это не входит в компетенцию ЕП и ЕС, пытаются по-разному поднять эти вопросы", — сказал Пабрикс.

Напомним, Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Фото: flickr/Dmitry Risenberg