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Депутат Инесис Бокис выйдет из фракции "Единства" в Сейме. В свою очередь, недавно ставший главой фракции Хосам Абу Мери предлагает сделать это также депутату Виктору Валайнису.

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по "делу о переговорах олигархов", в котором Бокис и Валайнис воздержались.

Остальные депутаты фракции "Единства" поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

Бокис сообщил, что после официального выхода из фракции "Единства" он готов будет сотрудничать с фракцией Союза "зеленых" и крестьян.

Согласно регламенту Сейма, официально он станет не принадлежащим к фракциям депутатом.

Абу Мери считает, что Валайнис тоже должен выйти из фракции, в противном случае он предложит проголосовать за его исключение.

До сих пор парламентская фракция "Единства" была крупнейшей, в ней было 22 депутата.

Бокис представляет партию "Валмиере и Видземе", Валайнис - Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с "Единством".

Фото: Канцелярия Сейма