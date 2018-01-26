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Депутат Инесис Бокис выйдет из фракции "Единства" в Сейме. В свою очередь, недавно ставший главой фракции Хосам Абу Мери предложил сделать это также депутату Виктору Валайнису.

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по "делу о переговорах олигархов", в котором Бокис и Валайнис воздержались.

Остальные депутаты фракции "Единства" поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

Бокис сообщил, что после официального выхода из фракции "Единства" он готов будет сотрудничать с фракцией Союза "зеленых" и крестьян.

Согласно регламенту Сейма, официально он станет не принадлежащим к фракциям депутатом.

Между тем, Депутат Виктор Валайнис тоже решил покинуть парламентскую фракцию "Единства".

Он сообщил, что в дальнейшем будет работать в Сейме как не принадлежащий к фракциям депутат.

Валайнис заявил, что не хочет участвовать в политических интригах, и не видит смысла голосовать за отзыв Судрабы из комиссии, которая уже прекратила существование.

Кроме того, он уже давно расходится с коллегами по "Единству" во мнениях о дальнейшем развитии Латвии, добавил Валайнис.

Бокис представляет партию "Валмиере и Видземе", Валайнис - Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с "Единством".

До сих пор парламентская фракция "Единства" была крупнейшей, в ней было 22 депутата.

Фото: Канцелярия Сейма