Фракцию "Единство" в Сейме покинут еще два депутата (ДОПОЛНЕНО) (13)
Депутат Инесис Бокис выйдет из фракции "Единства" в Сейме. В свою очередь, недавно ставший главой фракции Хосам Абу Мери предложил сделать это также депутату Виктору Валайнису.
Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по "делу о переговорах олигархов", в котором Бокис и Валайнис воздержались.
Остальные депутаты фракции "Единства" поддержали отзыв Судрабы из комиссии.
Бокис сообщил, что после официального выхода из фракции "Единства" он готов будет сотрудничать с фракцией Союза "зеленых" и крестьян.
Согласно регламенту Сейма, официально он станет не принадлежащим к фракциям депутатом.
Между тем, Депутат Виктор Валайнис тоже решил покинуть парламентскую фракцию "Единства".
Он сообщил, что в дальнейшем будет работать в Сейме как не принадлежащий к фракциям депутат.
Валайнис заявил, что не хочет участвовать в политических интригах, и не видит смысла голосовать за отзыв Судрабы из комиссии, которая уже прекратила существование.
Кроме того, он уже давно расходится с коллегами по "Единству" во мнениях о дальнейшем развитии Латвии, добавил Валайнис.
Бокис представляет партию "Валмиере и Видземе", Валайнис - Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с "Единством".
До сих пор парламентская фракция "Единства" была крупнейшей, в ней было 22 депутата.
Фото: Канцелярия Сейма
Пошли искать новые места для кормления.
патрит, по тебе часы сверять можно.
Работа такая, гадить людям?
Знакомо нам это.