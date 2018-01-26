Фракцию "Единство" в Сейме покинут еще два депутата (ДОПОЛНЕНО) (13)

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Политика | 26 января 2018 года, 18:17

Депутат Инесис Бокис выйдет из фракции "Единства" в Сейме. В свою очередь, недавно ставший главой фракции Хосам Абу Мери предложил сделать это также депутату Виктору Валайнису.

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по "делу о переговорах олигархов", в котором Бокис и Валайнис воздержались.

Остальные депутаты фракции "Единства" поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

Бокис сообщил, что после официального выхода из фракции "Единства" он готов будет сотрудничать с фракцией Союза "зеленых" и крестьян.

Согласно регламенту Сейма, официально он станет не принадлежащим к фракциям депутатом.

Между тем, Депутат Виктор Валайнис тоже решил покинуть парламентскую фракцию "Единства".

Он сообщил, что в дальнейшем будет работать в Сейме как не принадлежащий к фракциям депутат.

Валайнис заявил, что не хочет участвовать в политических интригах, и не видит смысла голосовать за отзыв Судрабы из комиссии, которая уже прекратила существование.

Кроме того, он уже давно расходится с коллегами по "Единству" во мнениях о дальнейшем развитии Латвии, добавил Валайнис.

Бокис представляет партию "Валмиере и Видземе", Валайнис - Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с "Единством".

До сих пор парламентская фракция "Единства" была крупнейшей, в ней было 22 депутата.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 13
Латвиец2 часа назад
Члены блядинства, поняли что кормёжка из госкорыта иссякает.
Пошли искать новые места для кормления.

патрит, по тебе часы сверять можно.
Работа такая, гадить людям?
Знакомо нам это.
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Платон2 часа назад
Ничего никуда бесследно не исчезает , и не возникает из вне . Они как сообщающиеся сосуды - постоянная масса перетекает из сосуда в сосуд . Это в принципе - плохо . Качественный состав остаётся прежним . Какая разница где будет сидеть данный русофоб , голосовать то он будет ожидаемо . Так что от перемены мест слагаемых коалиция остаётся прежней.
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Ох2 часа назад
Он просто придурок и pidriot. Нашли кого слушать,и на кого реагировать.
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