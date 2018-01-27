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После выхода Инесиса Бокиса и Виктора Валайниса из фракции "Единство" эта фракция по количеству депутатов уступает фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), однако СЗК не планирует претендовать на должности, занимаемые представителями "Единства".

До сих пор во фракции "Единства" было 22 депутата. Теперь их осталось 20, а во фракции СЗК - 21 депутат, и она стала второй по величине в Сейме. На вопрос, намерен ли СЗК теперь претендовать на должности, занимаемые "Единством", председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис ответил отрицательно. По его словам, он даже не допускает дискуссий на эту тему.

Тем временем ранее вышедший из фракции "Единства" депутат Инесис Бокис не исключает, что может выйти из партии "Валмиере и Видземе" и вступить в Крестьянский союз Латвии.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее фракцию "Единства" в Сейме решили покинуть еще два депутата - Инесис Бокис и Виктор Валайнис. Сообщалось, что их уход связан с голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по "делу олигархов", в котором Бокис и Валайнис воздержались. Остальные депутаты фракции "Единства" поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

Согласно регламенту Сейма, официально оба парламентария станут не принадлежащими к фракциям депутатами.

Фото: канцелярия Сейма