МИД: Латвия как член ЕС должна поддержать ратификацию Стамбульской конвенции (4)

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Политика | 28 января 2018 года, 10:30

Латвия как страна Евросоюза (ЕС) ответственна за то, чтобы не затягивать процесс ратификации Стамбульской конвенции, заявило Министерство иностранных дел (МИД).

Международные договоры, к которым присоединился ЕС, как правило, ратифицируются после того, как ратификацию провели национальные парламенты. Однако Совет ЕС может ратифицировать конвенцию и до того, как это сделает Латвия.

Это может потенциально привести к юридическим противоречиям, так как страны ЕС должны действовать в соответствии со Стамбульской конвенцией независимо от того, ратифицировали ли они ее.

МИД напоминает, что в Латвии насилие в семье и против женщин распространено больше, чем в среднем в ЕС, и Латвия получила рекомендацию ратифицировать Стамбульскую конвенцию от ООН, обещав выполнить ее до конца 2018 года.

Конвенция направлена против насилия в семье и против женщин, а также против насилия по отношению к другим членам семьи. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, и ее ратифицировали 28 стран Совета Европы. Среди стран ЕС ратифицировали конвенцию 17.

В комитете правительства вопрос о ратификации конвенции отложен. Пока что из правящих партий ее поддерживает только "Единство".

Фото: канцелярия Сейма

Комментарии 4
Garik1 час назад
Че, "милый дружок" насильничает, принуждает? Не по лябоувс?
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6057 минут назад
а разве пидарасам давали слово ? 7
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Платон7 минут назад
Можно соревнование конечно устроить , кто хлеще скажет про этого министра , но лучше прочитайте сначала эту конвенцию , может тогда ещё более сильные выражения найдутся. Очень лукавый документ - вроде бы все направлено на защиту обиженных женщин , но поскольку сейчас " женщины " понятие двойственное , то под защиту попадают женщины мужского и женского рода , причём в конечном итоге садомит только усиливается и рождённые женщиной вообще остаются в стороне . Пока этот ценный документ , по понятным причинам , подписало только Единство ( на заметку избирателям этой партии) .Латвия подписалась под этой конвенцией , но её ещё не ратифицировали , против этого выступили остальные партии и все религиозные конфессии . Отказываться и тянуть время можно 5 лет , потом будут заставлять.Корче , жесткое давление на традиционные отношения не прекращаются , а становятся все изощреннее.
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