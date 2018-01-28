МИД: Латвия как член ЕС должна поддержать ратификацию Стамбульской конвенции (4)
Латвия как страна Евросоюза (ЕС) ответственна за то, чтобы не затягивать процесс ратификации Стамбульской конвенции, заявило Министерство иностранных дел (МИД).
Международные договоры, к которым присоединился ЕС, как правило, ратифицируются после того, как ратификацию провели национальные парламенты. Однако Совет ЕС может ратифицировать конвенцию и до того, как это сделает Латвия.
Это может потенциально привести к юридическим противоречиям, так как страны ЕС должны действовать в соответствии со Стамбульской конвенцией независимо от того, ратифицировали ли они ее.
МИД напоминает, что в Латвии насилие в семье и против женщин распространено больше, чем в среднем в ЕС, и Латвия получила рекомендацию ратифицировать Стамбульскую конвенцию от ООН, обещав выполнить ее до конца 2018 года.
Конвенция направлена против насилия в семье и против женщин, а также против насилия по отношению к другим членам семьи. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, и ее ратифицировали 28 стран Совета Европы. Среди стран ЕС ратифицировали конвенцию 17.
В комитете правительства вопрос о ратификации конвенции отложен. Пока что из правящих партий ее поддерживает только "Единство".
Фото: канцелярия Сейма