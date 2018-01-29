Русская община в Латвии просит ЕС защитить русский язык (12)

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Политика | 29 января 2018 года, 11:49

Глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.

В письмах к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейского Совета Дональду Туску и президенту Европейского парламента Антонио Таяни Соколов отметил, что русские школы в Латвии существуют с 1789 года, и не исчезали ни во времена нацистской оккупации, ни в советское время.

"Только во времена ЕС существует реальная возможность упразднения этой интеллектуальной и культурной традиции преподавания на русском, просуществовавшей века, при полном игнорировании интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам", - указал автор.

По его словам, Латвия является полноправным членом ЕС, следовательно, европейские органы власти должны разделить и ответственность по защите и свободному развитию русского языка на своей территории. Также Соколов попросил ЕС четко определить свое мнение по отношению к русскоязычному обществу.

"Мы просим Вас обозначить свою позицию, в каком объеме европейские фундаментальные ценности применимы к русскоговорящему меньшинству Латвии, и в каком объеме уменьшение существующего уровня защиты наперекор ясно выраженной воли самого меньшинства совместимо с европейскими ценностями", - завершает свое письмо Владимир Соколов.

Напомним, 23 января Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 12
Светлана2 часа назад
Молодцы. Но хорошо бы брюсмельским пацанам еще и прямой вопрос задать : почему украинским нацменьшинствам русским и русскоязычным/ ЕС пошел навстречу, - хотя Украина даже не в ЕС!, - а латвийским /тоже русским и русскоязычным/ - нет? В чем разница?
Просьба ответить в письменном виде в течение 10 дней согласно.....и т. д.
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Рубль2 часа назад
Путин слишком слаб, во главе России нужен такой президент, при котором, только при одной мысли об ущемлении прав русских, у власть придержащих националов случалось недержание.
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Noname2 часа назад
Разница в том,что как больные на всю голову Нацисты считают,что русскоязычные в Латвии все поголовно оккупанты,которые не хотят учить латвиешу валоду,и под них прогибаться!Как все века делают они!Ибо для них в шестерках ходить всю жизнь норма,все века так было!Вот они понять не могут,что далеко не всем нравится в шестерках бегать)Как такое вообще возможно?)
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