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Глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.

В письмах к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейского Совета Дональду Туску и президенту Европейского парламента Антонио Таяни Соколов отметил, что русские школы в Латвии существуют с 1789 года, и не исчезали ни во времена нацистской оккупации, ни в советское время.

"Только во времена ЕС существует реальная возможность упразднения этой интеллектуальной и культурной традиции преподавания на русском, просуществовавшей века, при полном игнорировании интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам", - указал автор.

По его словам, Латвия является полноправным членом ЕС, следовательно, европейские органы власти должны разделить и ответственность по защите и свободному развитию русского языка на своей территории. Также Соколов попросил ЕС четко определить свое мнение по отношению к русскоязычному обществу.

"Мы просим Вас обозначить свою позицию, в каком объеме европейские фундаментальные ценности применимы к русскоговорящему меньшинству Латвии, и в каком объеме уменьшение существующего уровня защиты наперекор ясно выраженной воли самого меньшинства совместимо с европейскими ценностями", - завершает свое письмо Владимир Соколов.

Напомним, 23 января Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.