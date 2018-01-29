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В прошлую пятницу, 26 января, бывший премьер-министр Латвии и депутат Европарламента Гунтар Крастс присоединился к одной из партий, входящих в состав Латвийского объединения регионов (ЛОР), "Альянсу регионов". Об этом пишет nra.lv.

Бывший премьер свое решение объяснил тем, что ЛОР уникально своей структурой, поскольку его составляют партии из различных частей страны.

"Объединение формируют политические партии из различных регионов Латвии. Я вступил в эту партию, потому что я поддерживаю интересы жителей всех областей Латвии. ЛОР является партией с открытой и демократической структурой", - заявил Крастс.

Ранее сообщалось, что депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс решил выйти из входящей в Латвийское объединение регионов (ЛОР) партии "Альянс регионов" (АР).

Фото: flickr.com