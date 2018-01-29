Бывший премьер Латвии вернулся в политику (2)

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Политика | 29 января 2018 года, 13:55

В прошлую пятницу, 26 января, бывший премьер-министр Латвии и депутат Европарламента Гунтар Крастс присоединился к одной из партий, входящих в состав Латвийского объединения регионов (ЛОР), "Альянсу регионов". Об этом пишет nra.lv.

Бывший премьер свое решение объяснил тем, что ЛОР уникально своей структурой, поскольку его составляют партии из различных частей страны.

"Объединение формируют политические партии из различных регионов Латвии. Я вступил в эту партию, потому что я поддерживаю интересы жителей всех областей Латвии. ЛОР является партией с открытой и демократической структурой", - заявил Крастс.

Ранее сообщалось, что депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс решил выйти из входящей в Латвийское объединение регионов (ЛОР) партии "Альянс регионов" (АР).

Фото: flickr.com

Комментарии 2
Светлана30 минут назад
Ты вступил в эту партию, потому что у тебя истощилась жировая прослойка.
И ты, навозная муха, еще надеешься пожужжать над умирающей Латвией, напиться кровушки, и отложить яйца где-нибудь в офшоре.
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ёжик21 минуту назад
шакалы возвращаются на поляну пиршеств, утробы начали журчать,жратушки хочется на халяву
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