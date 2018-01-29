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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выплатило своим сотрудникам премии на 105 713 евро, сообщается на домашней странице учреждения.

Как пояснила представитель Бюро Лаура Душа, 8 декабря была оценена работа сотрудников с 1 ноября 2016 года до 31 октября 2017 года.

Согласно закону, начальник KNAB Екабс Страуме может премировать сотрудников за хорошие достижения. За отлично проделанную работу премия может составить 75% от ежемесячной зарплаты, за очень хорошую - 65%, а за хорошую - 55% от зарплаты.

Напомним, Канцелярия президента Раймонда Вейониса в 2017 году выплатила на денежные вознаграждения и доплаты 92 118 евро.

В прошлом году МИД по итогам результатов работы выплатил 514 сотрудникам премии на общую сумму 254 007 евро, 68 сотрудникам - на 66 631 евро, сообщили в госучреждении.