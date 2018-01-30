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Существуют риски, что на ход выборов в Сейм могут влиять из вне, в частности, из России, сказала председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере ("Единство"). Об этом пишет Skaties.lv.

По словам политика, одним из рисков является распространение ложных или так называемых "фейковых" новостей, которые трудно ограничить и контролировать, сказала в интервью LNT председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере.

Уже ранее допускались опасения по поводу того, что на предстоящие осенью 2018 года выборы могут повлиять российские СМИ, а также агенты Кремля.

"Такой риск на самом деле очень реален, так как его фиксировали на прошедших выборах в других странах. Влияние было зафиксировано, в том числе, со стороны Кремля. Наши органы безопасности, конечно, учатся тому, что делали другие страны. У нас еще есть немного времени, чтоб найти какой-то свой способ решения этих вопросов. Но с уверенностью сказать, что мы полностью к этому готовы, мы не можем", - подчеркнула Либиня-Эгнере.

Одним существенным обстоятельством является разделение информационных пространств. Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности признает, что единственным вариантом является разъяснение и образование своих избирателей.

Кроме того, одним из решений может стать защита киберпостранства. На решение этих актуальных и горячих вопросов выделено дополнительное финансирование.

Однако, как признала Либиня-Эгнере, самым болезненным является то, что в Латвии, в отличие от других стран, ощущается острая нехватка специалистов.

Ранее лидер социал-демократической партии "Согласие", мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о влиянии России на парламентские выборы в Латвии, которые пройдут осенью, заявил, что для таких опасений нет оснований. По его словам, повредить Сейму может вероятная волна популизма.

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии и референдума в Великобритании заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.