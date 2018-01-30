Митрофанов займет место Жданок в Европарламенте c 5 марта (3)

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Политика | 30 января 2018 года, 18:43

После того как Татьяна Жданок сложит мандат депутата Европарламента, Мирослав Митрофанов сможет занять ее место с 5 марта. Об этом сообщила сама Жданок.

Политик планирует сложить мандат депутата Европарламента, чтобы участвовать в предвыборной кампании Русского союза Латвии (РСЛ). Жданок также намерена возглавить предвыборную кампанию. Сообщается, что ее участие в выборах будет зависить от постановления Конституционного суда (КС).

Закон о выборах Сейма запрещает участвовать в выборах лицам, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии, Интерфронте, Объединенном совете рабочих коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или его региональных комитетах. Жданок оспорила определенные ограничения избирательных прав для членов данных организаций. После 13 января 1991 года политик являлась членом компартии и, по закону о выборах, участие в парламентских выборах ей запрещено.

Предполагается, что место Жданок в Европарламенте займет политик Мирослав Митрофанов. Сейчас РСЛ в Сейме не представлен.

Напомним, 13 января Татьяна Жданок сдала мандат евродепутата, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

Комментарии 3
))10 минут назад
Вы сами хотели от людей такого отношения к вашему языку!Что хотели,то и получайте!Продолжайте в том же духе!И уж лучше голосовать за таких как Жданок,чем за тех кто сидит в твоем сраном Единстве!
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wqwry19 минут назад
надеюсь Русский союз Латвии - это не согласие , а Жданок не ушаковс .
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Patriot46 минут назад
Kadi piketetaji pret valodu, tadi ari viniem lideri. Vai tiesam krievi ir gatavi sekot tadiem?
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