Сейм вернется к вопросу о выходном в православное Рождество (5)
Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 27 февраля рассмотрит переданное ей три года назад предложение объявить день православного Рождества выходным.
Комиссия рассмотрит это предложение по инициативе представляющих в комиссии фракцию "Согласия" депутатов Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова, сообщила председатель комиссии Инесе Лайзане.
Как рассказал Цилевич, представленные в комиссии депутаты от "Согласия" попросили рассмотреть переданный несколько лет назад в комиссию законопроект, предусматривающий установить день православного Рождества 7 января выходным.
Этот законопроект был передан на рассмотрение в комиссии по правам человека и общественным делам в декабре 2014 года, но комиссия до сих пор так и не направила его на рассмотрение в Сейме в первом чтении.
До сих пор правящая коалиция отрицательно относилось к данной инициативе. И парламент неоднократно отклонял подобное предложение.
К тому же праздничные дни оплачиваются в двойном размере, и если офисный планктон - пол-страны - и посидит дома, то на продавцах - тоже пол-страны - убытки отобьются.