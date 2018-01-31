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Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 27 февраля рассмотрит переданное ей три года назад предложение объявить день православного Рождества выходным.

Комиссия рассмотрит это предложение по инициативе представляющих в комиссии фракцию "Согласия" депутатов Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова, сообщила председатель комиссии Инесе Лайзане.

Как рассказал Цилевич, представленные в комиссии депутаты от "Согласия" попросили рассмотреть переданный несколько лет назад в комиссию законопроект, предусматривающий установить день православного Рождества 7 января выходным.

Этот законопроект был передан на рассмотрение в комиссии по правам человека и общественным делам в декабре 2014 года, но комиссия до сих пор так и не направила его на рассмотрение в Сейме в первом чтении.

До сих пор правящая коалиция отрицательно относилось к данной инициативе. И парламент неоднократно отклонял подобное предложение.