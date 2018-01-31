Сейм вернется к вопросу о выходном в православное Рождество (5)

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Политика | 31 января 2018 года, 16:02

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 27 февраля рассмотрит переданное ей три года назад предложение объявить день православного Рождества выходным.

Комиссия рассмотрит это предложение по инициативе представляющих в комиссии фракцию "Согласия" депутатов Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова, сообщила председатель комиссии Инесе Лайзане.

Как рассказал Цилевич, представленные в комиссии депутаты от "Согласия" попросили рассмотреть переданный несколько лет назад в комиссию законопроект, предусматривающий установить день православного Рождества 7 января выходным.

Этот законопроект был передан на рассмотрение в комиссии по правам человека и общественным делам в декабре 2014 года, но комиссия до сих пор так и не направила его на рассмотрение в Сейме в первом чтении.

До сих пор правящая коалиция отрицательно относилось к данной инициативе. И парламент неоднократно отклонял подобное предложение.

Комментарии 5
Рига 1 час назад
Делать нечего опять год впереди , посидим про пиз...... и опять в шоколаде и с премиями . Хватит ерундой заниматься . Надо праздники отменять . Весь народ дома и так сидит . Дряни .
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Светлана1 час назад
Ну, в этом-то вопросе чего ж Согласию не оказать любезность? Уступят. Он ничего кардинально не меняет, зато одесский шум, и типа избирателям большой толк.
К тому же праздничные дни оплачиваются в двойном размере, и если офисный планктон - пол-страны - и посидит дома, то на продавцах - тоже пол-страны - убытки отобьются.
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Цилевич - он же такой славный-православный.1 час назад
Выборы на носу.
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