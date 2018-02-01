Политика |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о государственной тайне, среди прочего предусматривающие возможность обжаловать отказ в допуске к гостайне в суде.

Ранее сформированная правительством рабочая группа усовершенствовала правовые нормы в соответствии с постановлением Конституционного суда, признавшего установленный государством запрет на повторное получение допуска к гостайне после его аннулирования антиконституционным.

Согласно поправкам, спецслужбы в трехмесячный срок должны будут решить, можно ли выдать конкретному должностному лицу допуск к гостайне.

Решение об отказе в выдаче специального разрешения на работу с содержащей гостайну информацией, его аннулировании или понижении категории допуска можно будет обжаловать генпрокурору в течение 14 дней после его объявления. Решение генпрокурора можно будет в течение 14 дней обжаловать в Административном окружном суде.

Лишенный допуска к гостайне через пять лет сможет повторно претендовать на его получение.