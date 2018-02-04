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На предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб, заявил начальник Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис.

Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов.

"Это задача спецслужб любой страны, особенно не самой дружественной", - сказал глава БЗС.

По его словам, выборы - это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит. На вопрос о том, видит ли Майзитис перед выборами риски разведывательной деятельности российских спецслужб, начальник БЗС ответил утвердительно.

"Разумеется, я вижу повышенный риск", - сказал он.

Напомним, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере ("Единство") также заявляла о рисках влияния на ход выборов в Сейм извне, в частности, из России.

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