Бюро по защите Сатверсме: в выборы Сейма могут вмешаться спецслужбы Кремля (63)

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Политика | 4 февраля 2018 года, 10:50

На предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб, заявил начальник Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис.

Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов.

"Это задача спецслужб любой страны, особенно не самой дружественной", - сказал глава БЗС.

По его словам, выборы - это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит. На вопрос о том, видит ли Майзитис перед выборами риски разведывательной деятельности российских спецслужб, начальник БЗС ответил утвердительно.

"Разумеется, я вижу повышенный риск", - сказал он.

Напомним, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере ("Единство") также заявляла о рисках влияния на ход выборов в Сейм извне, в частности, из России.

Фото: pixabay.com

Комментарии 63
Гена3 часа назад
Вот вы всегда так. Когда у вас что то не получяется и вот вот выборы будут проиграны, появляется тот, кто вам мешает. Вам все мешают. Жители республики, похоже тоже мешают.
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Платон3 часа назад
Молодец МиксНьюз , как никогда у них получилось тонко подчеркнуть всю дебильность ситуации ! "...видит ли Майзитис риски разведывательной деятельности русских спецслужб ?"...Майзитис ответил :" Разумеется, я вижу повышенный риск"..Запевала Ринкевич раздал всем слова важной Америкой- европейской песни ,а дальше все просто, знай повторяй и будешь в топе среди "своих".
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андрюХА3 часа назад
Как же хочется казаться великими и значимыми!
Как же хочется понравиться хозяину!
Вообщем хочется- а получается смешно и убого!

Тот, кто боится — тот всегда предаст, раньше или позже.
Андрей Васильев. Файролл. Снисхождение.
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