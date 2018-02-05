Посол: Латвия может обойтись без российского рынка (5)
Мнение о том, что без российского рынка латвийские предприниматели не выживут, преувеличено. Об этом в эфире Латвийского радио рассказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш .
Он указал, что другие страны сталкиваются с похожими проблемами, пытаясь различными продуктами завоевать российский рынок.
По словам посла, причина неудач часто заключается не в санкциях, а в желании России защитить свой рынок и не пустить конкурентов.
"О российском рынке в Латвии существует немного искаженное мнение, которое пытаются популяризировать представители России. Оно заключается в том, что без российского рынка мы ничего не можем, и латвийским предпринимателям придет конец. Российский рынок сейчас рискованный и сильно политизированный. Предпринимателям стоит подумать, прежде чем пытаться войти на этот рынок любой ценой", - сказал Риекстиньш.
Если в четвертом квартале 2017 года динамика сохранилась на уровне первого полугодия, то взаимный оборот торговли в 2017 году составит 2,7 млрд евро, что является значительным показателем. Россия остается пятым самым активным торговым партнером Латвии, добавил посол.
А также как Латвия хотела завалить Швецию своим маслом , но и те сказали Большое Спасибо ваше "истрадаюмс " кушайте сами ....
Похожее было и со шпротами в Китай ! И молоком в ЮАР ...
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Жги дальше посол , пока тебя не послали...
Безмозглый болтливый идиот. Вот без кого Латвия точно обойдётся!