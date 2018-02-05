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Мнение о том, что без российского рынка латвийские предприниматели не выживут, преувеличено. Об этом в эфире Латвийского радио рассказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш .

Он указал, что другие страны сталкиваются с похожими проблемами, пытаясь различными продуктами завоевать российский рынок.

По словам посла, причина неудач часто заключается не в санкциях, а в желании России защитить свой рынок и не пустить конкурентов.

"О российском рынке в Латвии существует немного искаженное мнение, которое пытаются популяризировать представители России. Оно заключается в том, что без российского рынка мы ничего не можем, и латвийским предпринимателям придет конец. Российский рынок сейчас рискованный и сильно политизированный. Предпринимателям стоит подумать, прежде чем пытаться войти на этот рынок любой ценой", - сказал Риекстиньш.

Если в четвертом квартале 2017 года динамика сохранилась на уровне первого полугодия, то взаимный оборот торговли в 2017 году составит 2,7 млрд евро, что является значительным показателем. Россия остается пятым самым активным торговым партнером Латвии, добавил посол.