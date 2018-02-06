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Сегодня проблемы кибербезопасности все чаще выходят на первый план. Об этом в интервью газете Neatkarīga rīta avīze сказала председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере ("Единство").

По ее словам, жалеть денег на эту сферу нельзя.

"Хотя в бюджете на текущий год имеется больше средств для кибербезопасности, еще многое предстоит сделать. Мы должны убедить и другие комиссии, что в этом вопросе нельзя жадничать. Бюджет принят на три года, теперь нам надо следить за приоритетами. Не хочу сейчас говорить о том, что у нас будет возможность выделить больше средств на кибербезопасность, но эта та сфера, которой понадобится дополнительное финансирование", - сказала она.

Напомним, ранее Либиня-Эгнере заявила о рисках, что на ход выборов в Сейм могут влиять извне, в частности, из России.

Фото из Flickr