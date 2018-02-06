Либиня-Эгнере: нельзя жалеть денег на кибербезопасность (7)

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Политика | 6 февраля 2018 года, 10:51

Сегодня проблемы кибербезопасности все чаще выходят на первый план. Об этом в интервью газете Neatkarīga rīta avīze сказала председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере ("Единство").

По ее словам, жалеть денег на эту сферу нельзя.

"Хотя в бюджете на текущий год имеется больше средств для кибербезопасности, еще многое предстоит сделать. Мы должны убедить и другие комиссии, что в этом вопросе нельзя жадничать. Бюджет принят на три года, теперь нам надо следить за приоритетами. Не хочу сейчас говорить о том, что у нас будет возможность выделить больше средств на кибербезопасность, но эта та сфера, которой понадобится дополнительное финансирование", - сказала она.

Напомним, ранее Либиня-Эгнере заявила о рисках, что на ход выборов в Сейм могут влиять извне, в частности, из России.

Фото из Flickr

Комментарии 7
ВОВА2 часа назад
Деньги налогплательщиков жалеть не нужно вообще ,это абстрктные деньги.
Нужно жалеть деньги зажатые в кулачке , засунутые в лифчик или трусы ,это конкретные деньги,которые накормят,согреют и оденут.
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да уж2 часа назад
наши деньги жалеть не надо, пример е-здоровья говорит именно об этом
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Ну конечно1 час назад
Е-здоровье уже сделали, за 30 лямов и виноватых нет, понравилось?
Можно любую сумму отмыть.
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