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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку организации концерта российской группы "БИ-2" на Луцавсале, в Риге. Концерт проходил незадолго до муниципальных выборов.

Проверка проводится в рамках анализа предвыборных расходов партий. KNAB не исключает, что при организации данного мероприятия партия "Согласие" могла использовать административный ресурс для предвыборной агитации.

Как сообщили в Рижской думе, мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков не станет комментировать действия KNAB до окончания проверки.

Состоявшийся 27 мая 2017 года концерт "БИ-2" на Луцавсале посетили около 35 000 человек. Концерт организовало Рижское бюро по развитию туризма. Вход на концерт для зрителей был бесплатным, а организаторам концерт обошелся в 203 538 евро.

Фото: facebook.com