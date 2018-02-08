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Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Депутат Хосам Абу Мери ("Единство") на дебатах подчеркнул, что это вопрос самоуважения и существования государства. Изменения необходимы, чтобы обеспечить качество образования в Латвии, также важно, чтобы ее жители не существовали "в двух параллельных мирах". "Здесь Латвия, и латышский язык был, есть и будет единственным государственным языком", - сказал депутат.

В свою очередь депутат Игорь Пименов ("Согласие") призвал парламентариев не поддерживать поправки, подчеркнув, что они означают вторую волну облатышивания образования нацменьшинств. Депутат отметил, что в Латвии есть спрос на образование на русском языке, и родители имеют полное право требовать, чтобы на их налоги в стране обеспечивалось обучение на языках нацменьшинств.

Ранее правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис ранее заявил, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.

Во время голосования депутатов у здания Сейма собралось около 300 человек, которые протестуют против планов перевода школ на латышский язык обучения.

В основном на акцию пришли пожилые люди, протестующих школьного возраста практически нет.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами против запланированной Министерством образования и науки (МОН) реформы и освистали проходящих на заседание депутатов.

Протестующие подчеркнули, что законопроект о переводе школ на латышский язык разработан недостаточно хорошо, поэтому депутаты не должны за него голосовать. Также прозвучали заявления о том, что сегодняшнее голосование фактически означает ликвидацию в Латвии образования на русском языке.

Разработанный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно законопроекту, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Фото Сейма ЛР