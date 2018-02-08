Шадурскис: Путин бродит по Москве, недовольный реформой в Латвии (+ОПРОС) (97)

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Политика | 8 февраля 2018 года, 11:43

Президенту России Владимиру Путину и Кремлю очень не нравится реформа образования в Латвии, предусматривающая полный перевод обучения на госязык. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Есть один русский, которому действительно не нравится эта реформа. Сейчас он бредет по Москве, где полуметровый покров снега и ему тяжело. Господину Путину. Ему и Кремлю очень не нравится эта реформа, поскольку она значительно уменьшит ту часть общества, которая открыта для кремлевской пропаганды", - заявил он.

Также по словам министра, очень важно, чтобы каждый выпускник средней школы писал, говорил, читал и думал на латышском языке. Шадурскис считает, что это поможет ученикам избежать каких-либо ограничений в дальнейшей жизни.

"Бесконечно наивно думать, что проучившись отдельно, наша молодежь потом будет жить в сплоченном обществе. Иногда встречаемся с такой проблемой в программах школ нацменьшинств - как будем рассказывать про Вторую мировую войну, оккупацию Латвии? Мы пытаемся это преподнести как-то мягче, чтобы не задеть чьих-то чувств, но в результате молодые люди не получают четкого представления о Латвии и ее ценностях", - отметил министр.

Напомним, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 97
ваша реформа только вам и нравится.4 часа назад
ну ещё украинскому, литовскому и эстонскому руководству.
в нормальных странах вы бы уже давно сидели за разжигание национальной розни.
1
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Читатель 4 часа назад
Глядя на этот фейс, так и хочется пожелать этому индивидууму чего-то сильно противоположного приятной и беззаботной жизни, крепкому здоровью и благополучия. Почему-то хочется видеть его живущим на минимальную пенсию без отопления и электричества, желательно без конечностей и иммунитета.
2
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Дебильнее рожи не видел!!!3 часа назад
Жалко что твоя зарплата рассчитывается от балды,а не от реального состояния экономики страны,местный бизнес уже просто стонет от вашего желания досадить Путину.Хотя ему,Путину,на вас нас.. ть
3
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