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Президенту России Владимиру Путину и Кремлю очень не нравится реформа образования в Латвии, предусматривающая полный перевод обучения на госязык. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Есть один русский, которому действительно не нравится эта реформа. Сейчас он бредет по Москве, где полуметровый покров снега и ему тяжело. Господину Путину. Ему и Кремлю очень не нравится эта реформа, поскольку она значительно уменьшит ту часть общества, которая открыта для кремлевской пропаганды", - заявил он.

Также по словам министра, очень важно, чтобы каждый выпускник средней школы писал, говорил, читал и думал на латышском языке. Шадурскис считает, что это поможет ученикам избежать каких-либо ограничений в дальнейшей жизни.

"Бесконечно наивно думать, что проучившись отдельно, наша молодежь потом будет жить в сплоченном обществе. Иногда встречаемся с такой проблемой в программах школ нацменьшинств - как будем рассказывать про Вторую мировую войну, оккупацию Латвии? Мы пытаемся это преподнести как-то мягче, чтобы не задеть чьих-то чувств, но в результате молодые люди не получают четкого представления о Латвии и ее ценностях", - отметил министр.

Напомним, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.