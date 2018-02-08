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Интенсивность пикетов против реформы образования не уменьшится до тех пор, пока государство не услышит требования людей и не оставит в покое образование нацменьшинств, заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

По его словам, принятое сегодня решение Сейма передать законопроект на рассмотрение комиссиям не означает, что защитники русских школ сдались.

Митрофанов обещал, что акции протеста будут сопровождать принятие закона в Сейме и не кончатся, если закон будет принят в окончательном чтении.

Он также отметил, что Сейм сам пожалеет о своих решениях, так как празднование столетия Латвии будет омрачено атмосферой протестов.

Следующая акция протеста предусмотрена 24 февраля.

Как сообщалось, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.