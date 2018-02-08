Митрофанов: Сейм еще пожалеет, что не услышал наших протестов (5)

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Политика | 8 февраля 2018 года, 13:04

Интенсивность пикетов против реформы образования не уменьшится до тех пор, пока государство не услышит требования людей и не оставит в покое образование нацменьшинств, заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

По его словам, принятое сегодня решение Сейма передать законопроект на рассмотрение комиссиям не означает, что защитники русских школ сдались.

Митрофанов обещал, что акции протеста будут сопровождать принятие закона в Сейме и не кончатся, если закон будет принят в окончательном чтении.

Он также отметил, что Сейм сам пожалеет о своих решениях, так как празднование столетия Латвии будет омрачено атмосферой протестов.

Следующая акция протеста предусмотрена 24 февраля.

Как сообщалось, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 5
Светлана22 минуты назад
Как депутату Европарламента, вам надо поставить там вопрос - почему? Почему на Украине образование на русском Европарламент поддержал и даже обязал, а в Латвии - нет. И пусть дадут четкий ответ.
Что тут - полстраны русскоязычных, что там.
А протесты - я с удовольствием.
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Светлана11 минут назад
Да потому что Шариковы от правительства котов душили-душили, / русских/ душили-душииЫли! А теперь их на "польты", из их будут норок /латышей/ делать.
Поглядела бы я на вас, латышей, если бы вас так!
А может, ещё и погляжу! У все впереди! Одному нос уже сломали! )))
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Patriot28 минут назад
Paskatoties uz so protesta piketu rodas jautajums, vai vispar ir jega pa so tematu runat? Jaisteno skolu reforma un viss. Sie 300 piketetaji piketes pret visu, ko vien var iedomaties.
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