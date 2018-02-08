Нацблок: российские пенсионеры не должны ездить в транспорте Риги бесплатно (44)

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Политика | 8 февраля 2018 года, 14:20

Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK предлагает ввести поправки, чтобы граждане третьих стран не могли получать льготы на проезд в общественном транспорте.

В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.

По словам авторов законопроекта, такие поправки будут мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии. На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.

Напомним, как ранее сообщил телеканал TV3, скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

Проблема заключается в том, что латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше - женщины в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен раньше, чем латвийцам.

Фото: flickr.com

Комментарии 44
да ладно2 часа назад
вот вы из тебешники не должны ездить на наших автомобилях заполненных нашим бензиномЯ имею ввиду деньги всех налогоплательщиков, пенсионеров. За такую зарплату купи собственный автомобиль и за СВОИ заправляйся и кати хоть куда, пиявки на теле народа
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Леди Гага2 часа назад
Ну вот и дискриминация по гражданскому принципу.
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Patriot2 часа назад
Nevajadzetu tomer dalit savejos un svesos pensionarus. Lielaka dala no viniem visu muzu ir godigi stradajusi un ir pelnijusi mierigas vecumdienas. Lai brauc, tapat ka musejie, ari turpmak par velti.
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