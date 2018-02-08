Бывшим "чекистам" хотят запретить участвовать в муниципальных выборах (4)

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Политика | 8 февраля 2018 года, 16:03

Сейм сегодня передал на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на участие в муниципальных выборах бывшим агентам и доносчикам КГБ, сообщает nra.lv.

Сейчас запрет распространяется на сотрудников служб безопасности, служб разведки и контр-разведки бывшего СССР и ЛССР. Поправки в законе предусматривают распространение запрета и на агентов бывшего комитета безопасности.

Инициатором законопроекта стал депутат Артус Кайминьш (KPV LV), также его поддержали Илмар Латковскис, Рихард Колс (VL-TB/LNNK), Ритвар Янсонс (VL-TB/LNNK), Рингольд Балодис, Эдвард Смилтенс, Имант Парадниекс (VL-TB/LNNK), Инесе Лайзане (VL-TB/LNNK) и Атис Лейиньш ("Единство").

По словам инициатора, целью законопроекта является защита демократических государственных уставов, национальной безопасности и единство территории Латвии.

Напомним, 18 января национальное объединение Taisnīgums организовало пикет у здания Сейма, чтобы поддержать дебольшевизацию и призвать к публикации данных бывшего КГБ.

Фото: flickr.com

Комментарии 4
21 минуту назад
Сначала пусть вскроют мешки эти...потом продвигают запреты
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Патриот 43 минуты назад
А они ещё не передохли?!
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Ахмед15 минут назад
Вот же переклинило мозги национально озабоченным! Да "бывшие чекисты" давно отшли от дел и не лезут никуда. А эти неугомонные нацики ничем серьезным занятся не могут, только фигней страдают
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