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Сейм сегодня передал на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на участие в муниципальных выборах бывшим агентам и доносчикам КГБ, сообщает nra.lv.

Сейчас запрет распространяется на сотрудников служб безопасности, служб разведки и контр-разведки бывшего СССР и ЛССР. Поправки в законе предусматривают распространение запрета и на агентов бывшего комитета безопасности.

Инициатором законопроекта стал депутат Артус Кайминьш (KPV LV), также его поддержали Илмар Латковскис, Рихард Колс (VL-TB/LNNK), Ритвар Янсонс (VL-TB/LNNK), Рингольд Балодис, Эдвард Смилтенс, Имант Парадниекс (VL-TB/LNNK), Инесе Лайзане (VL-TB/LNNK) и Атис Лейиньш ("Единство").

По словам инициатора, целью законопроекта является защита демократических государственных уставов, национальной безопасности и единство территории Латвии.

Напомним, 18 января национальное объединение Taisnīgums организовало пикет у здания Сейма, чтобы поддержать дебольшевизацию и призвать к публикации данных бывшего КГБ.

Фото: flickr.com