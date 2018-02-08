В Латвии хотят ввести санкции по "списку Магнитского" (2)

фото

Политика | 8 февраля 2018 года, 16:47

Сегодня Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран Евросоюза и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне Евросоюза.

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитский не был обе

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

Комментарии 2
Диана1 минуту назад
Это не ЛР хочет, это быдламеры выкручивают руки политикам.
Ответить
Patriotменьше минуты назад
Laikam jau pietiek ar tiem sarakstiem, ta jau vairak neviens nesaprot kurs kura saraksta atrodas, bet tie kas ir sarakstos, nezin kapec var iebraukt musu valsti. Piemers Krievijas zurnalisti.
Ответить