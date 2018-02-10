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Как показывают исследования, ностальгия по советским временам в Латвии постепенно снижается, однако последний лидер ЛССР Альфред Рубикс по-прежнему считает, что в те времена страна жила лучше, нежели сейчас, пишет Latvijas Avīze.

"Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее", - считает Рубикс.

По его словам, в современной Латвии люди в основном живут бедно, если только они не стали бизнесменами.

"В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, который сейчас гордо называют бизнесом! Конечно, у таких, как Шкеле все в порядке", - считает Рубикс.

Он также обратил внимание на беспрерывный поток миграции из Латвии.

"В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 миллиона жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии", - заключает Рубикс, чья внучка Алина также присоединилась к потоку эмигрантов: вышла замуж за шотландца и живет в Лондоне.

Напомним, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), поток эмигрантов из Латвии не спадает. ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек - 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов - лица 25-29 лет.