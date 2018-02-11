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Сегодня исполняется два года правительству во главе с премьер-министром Марисом Кучинскисом (СЗК).

Сейм утвердил сформированный Кучинскисом Кабинет министров 11 февраля 2016 года.

В правительстве работают 13 министров, пять из них представляют Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), пять - "Единство", три - национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. 9 февраля, отчитываясь в Сейме за два года работы правительства, Кучинскис подчеркнул, что за это время оно обеспечило стабильный рост экономики.

По предварительным данным, внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2017 году вырос на 4,5%, что является самым быстрым приростом за последние четыре года. В первые три квартала 2017 года на 4,1% вырос экспорт, на 8% - обрабатывающая промышленность, безработица сократилась до 8,8%, а средняя зарплата достигла 926 евро.

Кучинскис сообщил, что компонент обязательной закупки для предприятий и населения на последующие 10 лет уменьшен на 716 млн евро, повышена конкурентоспособность энергоемких предприятий, введен новый подход в привлечении иностранных инвестиций, заключены несколько договоров об экономическом сотрудничестве, в том числе со странами Азии.

Премьер также упомянул такие достижения правительства, как постоянный пересмотр расходов госбюджета, начатую реформу государственного управления, улучшения в электронном управлении.

Кучинскис отметил, что правительство разработало налоговую реформу и предприняло шаги в борьбе с теневой экономикой, начало реформу здравоохранения и увеличило финансирование медицины, в том числе на зарплаты медицинских работников.

В сфере образования постепенно вводится новый стандарт и переход к обучению на латышском языке, принят график повышения зарплат учителей, утверждены приоритетные направления в науке, 80 млн евро выделено на исследовательские программы.

Также правительство ускорило индексацию пенсий, что отразилось в росте доходов пенсионеров, ввело льготы для многодетных семей, а оборонный бюджет увеличен до 2% от ВВП, сказал Кучинскис.

Фото: flickr.com