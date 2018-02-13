Twitter о желании Кучинскиса сохранить кресло премьера: зачем, Марис? (11)
Латвийский сегмент Twitter обсуждает слова премьер-министра Мариса Кучинскиса о том, что он хотел бы продолжать руководить правительством и после выборов Сейма этой осенью.
Как премьер сказал в интервью Латвийскому радио, он, скорее всего, будет участвовать в выборах, потому что хочет "еще кое-что сделать".
Режиссер Марта Элина Мартинсоне хотела бы уточнить планы Кучинскиса.
"Что еще, Марис? Что еще ты можешь сделать?", - пишет она.
Kučinskis gribētu vadīt arī nākamo valdību: Vaicāts, vai startēs vēlēšanās, premjers sacīja, ka droši vien, jo viņš vēlētos "vēl kaut ko izdarīt". Ko vēl, Māri? Ko vēl tu varētu izdarīt?— Marta E. Martinsone (@martuciitis) 12 февраля 2018 г.
Пользователь Уна Бергмане считает, что в правительстве должны появиться представители партии "Согласие".
"Думаю, что правительство с "Согласием" - это то, что в своей жизни должен попробовать каждый", - считает она.
Es domāju, ka valdība kopā ar Saskaņu ir kas tāds, kas katram vismaz reizi dzīvē jāpamēģina.— Una Bergmane (@UnaBergmane) 12 февраля 2018 г.
Своим мнением о планах премьера делится и пользователь Ziemas Ezis.
"Не дай Бог! Тьфу тьфу тьфу", - пишет он.
Nedod Dies! Ptu ptu ptu. Kučinskis vēlētos turpināt vadīt valdību pēc Saeimas vēlēšanām https://t.co/8EB6LL0z5U— Ziemas Ezis (@ZiemasEzis) 12 февраля 2018 г.
Кучинскис также заявил, что и в следующем году охотно работал бы с нынешними министрами. На вопрос, сохранит ли он Кабинет министров в нынешнем составе, если будет формировать правительство после выборов в Сейм, премьер ответил, что он сохранил бы всю коалицию.
11 февраля правительству Кучинскиса исполнилось два года.