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Латвийский сегмент Twitter обсуждает слова премьер-министра Мариса Кучинскиса о том, что он хотел бы продолжать руководить правительством и после выборов Сейма этой осенью.

Как премьер сказал в интервью Латвийскому радио, он, скорее всего, будет участвовать в выборах, потому что хочет "еще кое-что сделать".

Режиссер Марта Элина Мартинсоне хотела бы уточнить планы Кучинскиса.

"Что еще, Марис? Что еще ты можешь сделать?", - пишет она.

Kučinskis gribētu vadīt arī nākamo valdību: Vaicāts, vai startēs vēlēšanās, premjers sacīja, ka droši vien, jo viņš vēlētos "vēl kaut ko izdarīt". Ko vēl, Māri? Ko vēl tu varētu izdarīt? — Marta E. Martinsone (@martuciitis) 12 февраля 2018 г.

Пользователь Уна Бергмане считает, что в правительстве должны появиться представители партии "Согласие".

"Думаю, что правительство с "Согласием" - это то, что в своей жизни должен попробовать каждый", - считает она.

Es domāju, ka valdība kopā ar Saskaņu ir kas tāds, kas katram vismaz reizi dzīvē jāpamēģina. — Una Bergmane (@UnaBergmane) 12 февраля 2018 г.

Своим мнением о планах премьера делится и пользователь Ziemas Ezis.

"Не дай Бог! Тьфу тьфу тьфу", - пишет он.

Nedod Dies! Ptu ptu ptu. Kučinskis vēlētos turpināt vadīt valdību pēc Saeimas vēlēšanām https://t.co/8EB6LL0z5U — Ziemas Ezis (@ZiemasEzis) 12 февраля 2018 г.

Кучинскис также заявил, что и в следующем году охотно работал бы с нынешними министрами. На вопрос, сохранит ли он Кабинет министров в нынешнем составе, если будет формировать правительство после выборов в Сейм, премьер ответил, что он сохранил бы всю коалицию.

11 февраля правительству Кучинскиса исполнилось два года.