Twitter о желании Кучинскиса сохранить кресло премьера: зачем, Марис? (11)

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Политика | 13 февраля 2018 года, 12:06

Латвийский сегмент Twitter обсуждает слова премьер-министра Мариса Кучинскиса о том, что он хотел бы продолжать руководить правительством и после выборов Сейма этой осенью.

Как премьер сказал в интервью Латвийскому радио, он, скорее всего, будет участвовать в выборах, потому что хочет "еще кое-что сделать".

Режиссер Марта Элина Мартинсоне хотела бы уточнить планы Кучинскиса.

"Что еще, Марис? Что еще ты можешь сделать?", - пишет она.

Пользователь Уна Бергмане считает, что в правительстве должны появиться представители партии "Согласие".

"Думаю, что правительство с "Согласием" - это то, что в своей жизни должен попробовать каждый", - считает она.

Своим мнением о планах премьера делится и пользователь Ziemas Ezis.

"Не дай Бог! Тьфу тьфу тьфу", - пишет он.

Кучинскис также заявил, что и в следующем году охотно работал бы с нынешними министрами. На вопрос, сохранит ли он Кабинет министров в нынешнем составе, если будет формировать правительство после выборов в Сейм, премьер ответил, что он сохранил бы всю коалицию.

11 февраля правительству Кучинскиса исполнилось два года.

Комментарии 11
)) 5 часов назад
Логично он бы хотел!Кто от такой кормушки откажется добровольно?Если этот клоун станет опять министром,то пора Латвии играть похоронный марш!
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)) 5 часов назад
Как премьер сказал в интервью Латвийскому радио, он, скорее всего, будет участвовать в выборах, потому что хочет "еще кое-что сделать". Так и хочется вопрос задать,Не везде еще нагадил?
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пен-ка 5 часов назад
как зачем?присосалась пиявка -нет никакой возможности самой от крови людской отказаться, ну не хочет даже где то числится,устраивает положение вплотную сосать *уважение* подобострастие.низкопоклоничество, деньги, и т.д. и т.п.
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