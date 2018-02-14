Политика |

Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс (Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK) так же как и другие члены этой партии в соцсетях массово начали распространять призыв противостоять ратификации Стамбульской конвенции, аргументируя это тем, что путем этой конвенции в Латвии будет введено понятие "социального пола", которое угрожает семейным ценностям.

"Амбициозной целью Стамбульской конвенции является трансформация общества - создание гендерно-нейтрального социума, устранение всех традиций, которые подчеркивают женственность женщины и мужественность мужчины", - написал Иесалниекс в своем Twitter.

Между тем, МИД Латвии придерживается противоположной точки зрения и считает, что Латвия, как страна Евросоюза (ЕС), ответственна за то, чтобы не затягивать процесс ратификации Стамбульской конвенции.

МИД напоминает, что в Латвии насилие в семье и против женщин распространено больше, чем в среднем в ЕС, и Латвия получила рекомендацию ратифицировать Стамбульскую конвенцию от ООН, обещав выполнить ее до конца 2018 года.

Фото: pixabay.com