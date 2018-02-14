Премьер о больших счетах фермеров: возникает много вопросов (5)

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Политика | 14 февраля 2018 года, 11:02

Значительное увеличение полученных фермерами январских счетов за электроэнергию вызывает удивление, признал в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис.

Как пишет Laukos.la.lv, во вторник премьер обсудил этот вопрос с министром экономики Арвилом Ашераденсом, и он поручил экспертам на этой неделе собрать все данные и дать оценку ситуации. Более подробная информация будет предоставлена на следующей неделе, когда Ашераденс вернется из командировки.

Предоставленная в прошлом году информация не свидетельствовала о подобном увеличении счетов, поэтому возникает много вопросов, отметил Кучинскис.

"Ответы на них должны быть получены не позднее 1 марта, когда поступят следующие счета", - подчеркнул он.

Во вторник министр земледелия Янис Дуклавс встретился с представителями АО Latvenergo и достиг с ними договоренности восстановить возможность отказаться от лишних мощностей в несезонное время.

Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских фермеров за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских. Общественная организация "Крестьянский сейм" сообщила, что увеличение суммы счетов вызвано позицией "компонента обязательной закупки мощности за амперы", которая представляет собой платеж за мощность подключения, не используемой в несезонное время.

Комментарии 5
Однако... 37 минут назад
Ребята я не в курсе... Понять и простить. Шоу олухов! Включить ,,дурака,, это козырный ход. Так и живём. Успех однако!
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Я24 минуты назад
А я предлагаю "зелёную/фиолетовую/радужную" компоненту переложить с крестьян на чиновников. А на сейм и лично президента - в тройном размере!!!
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Патриот 26 минут назад
Демократия по Латвийски! Что хочу то и делаю. Народ - лохи! Разденут до нитки а всё равно петь будут « т-ра да да, тра лала, не еби....е вечно пьяного латыша!!! «.
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