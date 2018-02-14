В Сейме поддержали реформу школ и отклонили подписи ее противников (27)

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Политика | 14 февраля 2018 года, 14:27

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня одобрила постепенный переход на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Подготовленный Министерством образования проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.

Между тем, Комиссия по мандатам, этике и заявлениям отклонила инициативу более чем 14 000 человек в поддержку двуязычного образования в Латвии.

Члены комиссии Алдис Адамович ("Единство") и Райвис Дзинтарс ("Visu Latvijai!"-TB/LNNK) объяснили свое решение тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия, а именно - Комиссия по образованию, культуре и науке, которая в этот же день одобрила постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Дзинтарс также подчеркнул, что если инициатива граждан будет поддержана, то общество получит неверный сигнал о целях перевода обучения на латышский язык.

Двое депутатов проголосовали против петиции, один член комиссии не принимал участие в заседании, таким образом, дальнейшее рассмотрение петиции было отклонено.

Фото из Flickr

Комментарии 27
Шаг назад1 час назад
Любой язык, это ведь богатство.
Объем знаний доступный на русском, это бесконечный ресурс.

Никогда не пойму цель, зачем уменьшать знания, а не добавлять.
1
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Латышские нацисты1 час назад
Сэйм поддержал межнациональную рознь и преступно нарушил конституцию и решение КС.
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андрюХА1 час назад
Сатана,там правит БАЛ!!!
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