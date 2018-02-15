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Выделять на оборону 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) - необходимый минимум, поэтому в будущем нельзя исключать дискуссии о дальнейшем увеличении финансирования, считает министр обороны Раймонд Бергманис.

Это не означает, что Минобороны сразу же потребует дополнительные средства, сказал Бергманис.

Сейчас все очень быстро развивается, происходит много событий, поэтому невозможно "подсчитать сразу все, что потребуется для полноценного развития оборонной отрасли", отметил он. Для примера Бергманис назвал вопрос о человеческих ресурсах, который очень важен сейчас и будет важен в будущем.

В некоторых странах например, в Эстонии, Литве и Польше увеличение оборонного бюджета уже очень активно обсуждается.

На совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе на этой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркнул необходимость выделять на оборону не менее 2% от ВВП.

Предполагается, что к 2024 году 2% от ВВП на финансирование оборонной отрасли будут выделять по меньшей мере 15 стран НАТО.