Политика |

Министры обороны НАТО одобрили модернизацию военной структуры командования альянса, которая предусматривает также создание двух новых военных командований и центра киберопераций. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"К концу холодной войны у НАТО было 33 военных командования, которым подчинялись 22 000 человек, - сказал Столтенберг на пресс-конференции после первой рабочей сессии встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. - На сегодняшний день структура командования сократилась до 7000 человек в семи военных командованиях".

По словам генсека, обстановка с безопасностью в Европе изменилась, и НАТО должна на это отреагировать.

В среду министры обороны договорились о создании Атлантического объединенного военного командования, в задачи которого будет входить защита морских линий коммуникации между Европой и Северной Америкой, а также военного командования по логистике, вспомогательным силами и военной мобильности для повышения эффективности перемещения войск и снаряжения.

По словам Столтенберга, НАТО планирует создать для сухопутных сил несколько новых штаб-квартир, что улучшит координацию и способность быстрого реагирования войск альянса, а также создать при штаб-квартире европейских союзных войск (SHAPE) центр киберопераций.

В июне министры обороны примут решение по графику создания новых командований, их местонахождению и потребности в персонале.

В июле в Брюсселе пройдет саммит НАТО.

Фото из Pixabay