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Чешские и словацкие военные могут войти в состав размещенного в Латвии батальона НАТО в начале лета, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис.

Министр пока не назвал точного количества солдат, так как Чехия и Словакия еще должны утвердить решения об их отправке в Латвию.

В рамках состоявшейся в Брюсселе встречи министров обороны НАТО Бергманис также участвовал в организованном канадским министром обороны Харджитом Саджаном совещании для стран, входящих в размещенную в Латвии боевую группу альянса.

Министр обороны Канады заверил, что расширенное присутствие НАТО в Латвии будет обеспечиваться столько, сколько это будет необходимо. Также Саджан подчеркнул, что многонациональность боевой группы является стратегическим подтверждением единства альянса и его способности действовать.

Со своей стороны Бергманис выразил удовлетворение по поводу успешного формирования боевой группы НАТО в Латвии, ее сотрудничества и растущей совместимости с Национальными вооруженными силами.

Многонациональную боевую группу альянса возглавляет Канада, в ее состав входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании, которые несут службу в порядке ротации.