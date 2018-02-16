В Латвию приедут солдаты из Чехии и Словакии (4)

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Политика | 16 февраля 2018 года, 08:05

Чешские и словацкие военные могут войти в состав размещенного в Латвии батальона НАТО в начале лета, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис.

Министр пока не назвал точного количества солдат, так как Чехия и Словакия еще должны утвердить решения об их отправке в Латвию.

В рамках состоявшейся в Брюсселе встречи министров обороны НАТО Бергманис также участвовал в организованном канадским министром обороны Харджитом Саджаном совещании для стран, входящих в размещенную в Латвии боевую группу альянса.

Министр обороны Канады заверил, что расширенное присутствие НАТО в Латвии будет обеспечиваться столько, сколько это будет необходимо. Также Саджан подчеркнул, что многонациональность боевой группы является стратегическим подтверждением единства альянса и его способности действовать.

Со своей стороны Бергманис выразил удовлетворение по поводу успешного формирования боевой группы НАТО в Латвии, ее сотрудничества и растущей совместимости с Национальными вооруженными силами.

Многонациональную боевую группу альянса возглавляет Канада, в ее состав входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании, которые несут службу в порядке ротации.

Комментарии 4
Мудите Слабопередокова.1 час назад
А мы любому оккупанту рады,лишь бы не русский.
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НЕТ 2 часа назад
НУ все . Осенью в лес за грибами не ходи , за каждым деревом будет стоять депутатский защитник . Хоть как господа защищайтесь от народа не поможет , в глаза все равно придется смотреть народу , а от туда итак идут одни проклятия . Из прекрасной страны сделали шайку грязных помыслов и ВАШЕЙ рвотой обгаженной все уголки .
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Patriot2 часа назад
Labak protams butu, ja pastiprinatu ASV militaro vienibu Latvija. Ka amerikani prot aizstavet savus un sabiedroto karavirus vini pieradija Sirija. Pec amerikanu trieciena Asads un Putins uz nedelu ir apklususi.
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