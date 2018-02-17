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На предстоящие осенью парламентские выборы партия "Единство" может выйти под другим названием, войдя в состав более широкого политического объединения, пишет Latvijas avīze.

Сегодня представители отделений "Единства" соберутся на заседание думы партии, чтобы рассмотреть обновленную декларацию, на основе которой предполагается формировать новое политическое объединение.

Председатель партии Арвил Ашераденс представит свое видение участия "Единства" в выборах, в том числе отметит круг потенциальных партнеров.

Издание отмечает, что у "Единства" еще в силе договор, заключенный с Латгальской партией. Но ее лидер Янис Лачплесис ведет активные переговоры и с Латвийским объединением регионов и с Союзом "зеленых" и крестьян". По словам Яниса Лачплесиса окончательное решение будет принято на партийном съезде 9 марта.

Между тем, у "Единства" нет сильных лидеров в Латгале. На последних муниципальных выборах в Даугавпилсе партия свой список создавала из студентов, которые не были даже членами партии.

Фото: vienotiba.lv