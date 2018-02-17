Абу Мери: "Единство" излечилось и стало здоровой партией (17)

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Политика | 17 февраля 2018 года, 16:42

Единство" - не "запасное колесо" в коалиции, а часть правительства, заявил руководитель парламентской фракции "Единства" Хосам Абу Мери.

Он признал, что в последние годы общество наблюдало в основном конфликты политиков "Единства", но сейчас разногласия разрешены и больше не повторятся.

"Теперь "Единство" здорово", - сказал Абу Мери.

Лидер партии Арвил Ащераденс в своем выступлении сказал, что "Единство" принимает сейчас важные решения и находится в поворотном пункте.

Приоритет партии - качественные изменения, и они уже происходят. Политик также выразил удовлетворение работой министров от "Единства".

Между тем, "Единство" предлагает партиям с аналогичными ценностями совместно стартовать на выборах в Сейм, создав новое политическое объединение, заявил председатель "Единства" Арвил Ашераденс.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 17
Не Лоялен1 час назад
Все что жителям Латвии надо от Единства,что-бы вы скрылись наконец с глаз долой!
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Я1 час назад
Скорее это речь врача, практолога, произносимая в захудалом помещении под названием морг, а как известно, клиенты этого заведения реанимации не подлежат.
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знаток 1 час назад
Он как врач гастероэнтеролог все умеет видеть и изнутри тоже ,. Если специалист сказал -пациент здоров , значит так оно есть .Наверно даже новая программа «развития «уже готова , Интересно скольно нового там будет?
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