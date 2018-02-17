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Единство" - не "запасное колесо" в коалиции, а часть правительства, заявил руководитель парламентской фракции "Единства" Хосам Абу Мери.

Он признал, что в последние годы общество наблюдало в основном конфликты политиков "Единства", но сейчас разногласия разрешены и больше не повторятся.

"Теперь "Единство" здорово", - сказал Абу Мери.

Лидер партии Арвил Ащераденс в своем выступлении сказал, что "Единство" принимает сейчас важные решения и находится в поворотном пункте.

Приоритет партии - качественные изменения, и они уже происходят. Политик также выразил удовлетворение работой министров от "Единства".

Между тем, "Единство" предлагает партиям с аналогичными ценностями совместно стартовать на выборах в Сейм, создав новое политическое объединение, заявил председатель "Единства" Арвил Ашераденс.

Фото: Канцелярия Сейма