Абу Мери: "Единство" излечилось и стало здоровой партией (17)
Единство" - не "запасное колесо" в коалиции, а часть правительства, заявил руководитель парламентской фракции "Единства" Хосам Абу Мери.
Он признал, что в последние годы общество наблюдало в основном конфликты политиков "Единства", но сейчас разногласия разрешены и больше не повторятся.
"Теперь "Единство" здорово", - сказал Абу Мери.
Лидер партии Арвил Ащераденс в своем выступлении сказал, что "Единство" принимает сейчас важные решения и находится в поворотном пункте.
Приоритет партии - качественные изменения, и они уже происходят. Политик также выразил удовлетворение работой министров от "Единства".
Между тем, "Единство" предлагает партиям с аналогичными ценностями совместно стартовать на выборах в Сейм, создав новое политическое объединение, заявил председатель "Единства" Арвил Ашераденс.
Фото: Канцелярия Сейма