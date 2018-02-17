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Партия "Единство" призывает премьер-министра Марис Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян) созвать экстренное заседание правительства в связи с обысками у главы Банка Латвии Илмарса Римшевича, написал в своем профиле в Facebook министр экономики Латвии, член “Единства” Арвилдс Ашераденс.

"Единство” призывает премьер-министра созвать экстренное заседание правительства, чтобы Министерство финансов и Комиссия рынков финансов и капитала прояснила ситуацию в финансовом секторе. Считаем, что после таких серьезных подозрений президент Банка Латвии должен временно отказаться от своих должностных полномочий хотя бы на время, пока будет проводиться следствие", - написал Ашераденс.

Он также добавил, что ситуация вызывает очень тревожные опасения.

В пятницу, 16 февраля сотрудники БПБК провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса.