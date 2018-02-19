Политика |

Партии правящей коалиции концептуально поддержали предложение ограничить пребывание на должности президента Банка Латвии максимально двумя сроками, а также поправки к закону, предусматривающие возможность отозвать главу центрального банка с должности, сказал журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Сейчас в законе о Банке Латвии не установлены такие ограничения. Коалиция готова выдвинуть такой законопроект, но Минфин первоначально обсудит предложение с Европейским центробанком.

Также в законе нужно предусмотреть возможность приостановить полномочия президента Банка Латвии на время уголовного процесса, считают в коалиции.

Поправки предложила партия "Единство". Она предлагает установить максимально два срока также для других должностных лиц, для которых ограничения сейчас не установлены, например, председателей Комиссии рынка финансов и капитала и Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ранее задержало президента Банка Латвии Илмару Римшевича. Ему установлен залог в размере 100 тысяч евро, который, по словам его адвоката, уже внесен на счет в Государственной казне.

Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.