Вейонис: Римшевич должен уйти с должности президента Банка Латвии (3)
Чтобы уменьшить негативные последствия не только для финансового сектора Латвии, но и для репутации государства в целом, президент Банка Латвии Илмар Римшевич должен уйти в отставку, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.
"Наша цель - правовое государство. Поэтому правоохранительные органы и органы финансового надзора должны продолжать начатую работу независимо, принципиально и оперативно, чтобы каждый житель Латвии был уверен, что независимо от статуса, должности и влияния коррупционные и уголовно наказуемые деяния недопустимы, и виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Вейонис.
События в финансовом секторе Латвии будут детально обсуждаться на этой неделе на заседании Совета по национальной безопасности, добавил президент.
Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере.
(((Тут не банкир виноват , а президент который не может управлять страной !