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Чтобы уменьшить негативные последствия не только для финансового сектора Латвии, но и для репутации государства в целом, президент Банка Латвии Илмар Римшевич должен уйти в отставку, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

"Наша цель - правовое государство. Поэтому правоохранительные органы и органы финансового надзора должны продолжать начатую работу независимо, принципиально и оперативно, чтобы каждый житель Латвии был уверен, что независимо от статуса, должности и влияния коррупционные и уголовно наказуемые деяния недопустимы, и виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Вейонис.

События в финансовом секторе Латвии будут детально обсуждаться на этой неделе на заседании Совета по национальной безопасности, добавил президент.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере.