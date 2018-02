Политика |

В связи с событиями последних дней в банковском секторе, а также задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.

Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Проведенный Министерством обороны анализ показывает, что источник информационной кампании - журналист агентства AP Карло Пиовано.

19 февраля в 19:05 на платформе Twitter им была сделана запись со ссылкой на AP News и прикрепленной фотографией, на которой изображен Римшевич в компании других людей. Проверив эту фотографию по международной базе данных фотоагенства Scanpix, можно сделать вывод, что фото было размещено вчера, а не в 2010 году, и его опубликовало третье лицо.

Министерство обороны обращает внимание на тот факт, что эта новость и фотография начала распространяться на интернет-сайтах, которые ранее ничего о Латвии не сообщали.

Многие из этих сайтов малоизвестны или вообще не связаны с финансовым сектором. Среди них India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas и другие.

На некоторых из этих сайтов конкретная статья является единственной публикацией такого рода. Это способ, с помощью которого можно в короткие сроки увеличить объем информации, отображаемой в поисковых системах, отмечают в Министерстве обороны.