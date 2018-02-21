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Депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аскольд Клявиньш, получивший в прошлом году в виде компенсации на транспортные расходы 8035 евро, подвергся критике со стороны пользователей Twitter.

По мнению многих пользователей, это большая наглость, если учитывать то обстоятельство, что политик чаще всего был замечен приезжающими на работу на велосипеде. Рижанин, в прошлом году передекларировавшийся в Лиепае, был депутатом Рижской думы, в Сейм выбран по рижскому списку СЗК.

"Все потому, что в Лиепаю не провели велодорожку", - шутит один из пользователей.

Другой комментатор предполагает, что у Клявиньша слишком дорогой велосипед.

Пользователь OldViking возмущается, что компенсацию получают именно депутаты, тогда как другие работники госаппарата живут скромнее.

"Советую для сравнения посмотреть установленную правилами Кабинета министров компенсацию "на жилье" для других госслужащих (с намного меньшими зарплатами), тогда как "транспортной" компенсации вообще не предусмотрено. Вопрос, чем же таким отличаются депутаты от других "слуг народа"?, - написал он.

Iesaku salidzinajumam paskatities citam amatpersonam (ar krietni zemako atalgojumu) MK NOT noteikto "ires" kompensaciju, "transporta" kompensacijas citam amatpersonam vispar nav. Jautajums, ar ko tad deputats tik krashni atshkiras no parejam "tautas kalpiem"? — OldViking (@OldVikingLV) 21 февраля 2018 г.

Пользователь Илзе считает, что количество депутатов необходимо сократить.

"Давно говорю, что хватит и 50 депутатов, реально только половина из них и работает! Все 100 депутатов получают компенсации за жилье, телефоны, дорогу, поэтому и не знают, сколько составляют ежемесячные расходы на коммунальные услуги", - написала она.

Некоторые пользователи посоветовали Клявиньшу использовать систему "Park-n-ride".

Напомним, газета Latvijas avīze ранее обратила внимание на то, что депутат Клявиньш еще совсем недавно был рижанином и перед тем, как попасть в парламент, являлся депутатом Рижской думы. Но, как оказалось, получив мандат депутата Сейма, он задекларировался по месту принадлежащей ему недвижимости возле Лиепаи, тем самым получив возможность претендовать на значительно более крупную компенсацию.

Согласно данным агентства LETA, изначально Клявиньш получал дополнительные 115 евро на транспортные расходы, живя в Риге. Однако после официальной смены места проживания на Лиепаю сумма выросла 5-6 раз: в период до 2017 года в зависимости от конкретного месяца она составляла 560-736 евро.

Клявиньш отрицает, что смену задекларированного адреса он произвел ради того, чтобы получить увеличенную компенсацию — он действительно живет в Лиепае, "и это личное дело каждого, где жить". В Риге он "бывает, что ночует" в тех случаях, если работа в Сейме заканчивается слишком поздно.

Если условия позволяют, депутат по дороге в столицу оставляет свой автомобиль в доме под Ригой и далее в город отправляется на велосипеде.

Напомним, в виде компенсаций за аренду квартир и транспортные расходы депутаты Сейма в прошлом году в целом получили 326 450 евро, что почти на 9000 евро больше, чем в 2016 году. Самые дорогие квартиры в прошлом году снимали депутаты Дзинтарс Закис ("Единство") и Неллия Клейнберга (Латвийское объединение регионов). Самые крупные транспортные компенсации получили Аскольд Клявиньш и Иван Рыбаков ("Согласие").

Фото из Flickr