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Совет по национальной безопасности (СНБ) сегодня постановил выдвинуть директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса на следующий срок полномочий.

Решение об утверждении Майзитиса примет Сейм.

На пресс-конференции после заседания СНБ президент Раймонд Вейонис заявил журналистам, что Майзитис подтвердил свой профессионализм, независимость и принципиальность, защищая интересы общества в сфере национальной безопасности.

"Призываю депутатов парламента принять решение о руководителе БЗС ответственно и без промедления", - добавил Вейонис.

Срок полномочий Майзитиса истекает в мае. Должность директора БЗС он занимает с 2013 года.

Директор бюро назначается на должность сроком на пять лет.

Ранее Майзитис также в течение двух сроков занимал должность генпрокурора - с 2000 по 2010 год, а после сложения полномочий стал советником тогдашнего президента Андриса Берзиньша по вопросам национальной безопасности.

Фото из Flickr