Идет на второй срок: Майзитиса выдвинули на должность главы БЗС
Совет по национальной безопасности (СНБ) сегодня постановил выдвинуть директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса на следующий срок полномочий.
Решение об утверждении Майзитиса примет Сейм.
На пресс-конференции после заседания СНБ президент Раймонд Вейонис заявил журналистам, что Майзитис подтвердил свой профессионализм, независимость и принципиальность, защищая интересы общества в сфере национальной безопасности.
"Призываю депутатов парламента принять решение о руководителе БЗС ответственно и без промедления", - добавил Вейонис.
Срок полномочий Майзитиса истекает в мае. Должность директора БЗС он занимает с 2013 года.
Директор бюро назначается на должность сроком на пять лет.
Ранее Майзитис также в течение двух сроков занимал должность генпрокурора - с 2000 по 2010 год, а после сложения полномочий стал советником тогдашнего президента Андриса Берзиньша по вопросам национальной безопасности.
Фото из Flickr