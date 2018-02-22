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Латвии и России необходимо расширять диалог, продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество, налаживать культурные и гуманитарные связи, к такой договоренности в ходе встречи пришли посол Латвии в России Марис Риекстиньш с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавчено. Как этом в своем в своем акканунте Twitter сообщил дипломат, в ходе беседы обсуждались вопросы развития двусторонних связей между Санкт-Петербургом и Латвией.

"Рад конструктивной встрече с Губернатором Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Обоюдный интерес к дальнейшему сотрудничеству в области экономики и культуры. Спасибо за поздравления с юбилеем 100-летия независимости Латвии!", - написал Риекстиньш.

Рад конструктивной встрече с Губернатором Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Обоюдный интерес к дальнейшему сотрудничеству в области экономики и культуры. Спасибо за поздравления с юбилеем 100-летия независимости Латвии! https://t.co/Varqe6aU3R #LV100 pic.twitter.com/0VGc4POaHC — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) 20 февраля 2018 г.

Также Риекстиньш встретился с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, с которым состоялся обмен мнениями, каким образом налаживать деловые и культурные контакты.

"Сегодня встреча с Губернатором Ленинградской области А.Дрозденко. Положительный обмен взглядами и обоюдный интерес к дальшему межрегиональному сотрудничеству. Хорошие перспективы в области туризма, машиностроения, коммунального хозяйства а также культурных обменов", - написал посол.

Сегодня встреча с Губернатором Ленинградской области А.Дрозденко. Положительный обмен взглядами и обоюдный интерес к дальшему межрегиональному сотрудничеству. Хорошие перспективы в области туризма, машиностроения, коммунального хозяйства а также культурных обменов pic.twitter.com/fSZ8mP6gWQ — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) 21 февраля 2018 г.

Apmeklējot Sanktpēterburgu un tiekoties ar pilsētas un apgabala gubernatoriem vienojāmies par tālāku sadarbību gan pārrobežu, gan kultūras, gan ekonomiskajos projektos. Īpaša interese par tūrismu, mašīnbūvi, energoefektivitāti uc. Saņēmu apsveikumus Latvijas 100gadē! #LV100 pic.twitter.com/MUWJeFNQaj — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) 21 февраля 2018 г.

Губернатор поздравил Мариса Риекстиньша с назначением на должность Посла Латвийской Республики в России и пожелал ему успехов в дипломатической службе, пишет gov.spb.ru.

Георгий Полтавченко отметил, что торгово-экономические отношения между Латвией и Санкт-Петербургом динамично развиваются. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 71% по сравнению с 2016 годом и составил более 490 миллионов долларов США.

Сегодня идет совместная работа по укреплению взаимодействия по разным направлениям. В том числе в сфере туризма, градостроительства, здравоохранения, фармацевтики, реставрации памятников, инновационных технологий.

Георгий Полтавченко предложил партнерам из Латвии принять участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». На специальном стенде они смогут представить свои предложения для петербургских и российских коллег.

Также большое внимание уделяется укреплению культурных, гуманитарных связей. Хорошей традицией стало проведение Дней Риги в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга в Риге. Уже два года театр «Балтийский дом» с успехом проводит новогодние концерты «Петербургская сказка» для детей российских соотечественников в Риге. «В Латвии проживает много наших соотечественников, поэтому развитие гуманитарных связей имеет для нас особенное значение», – сказал губернатор. Он выразил признательность всем рижанам за теплый прием и большой интерес к петербургским мероприятиям.

Георгий Полтавченко и Марис Риекстиньш выразили общее мнение в необходимости дальнейшего расширения диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества.

В этом году Латвия отмечает 100-летие независимости. Георгий Полтавченко поздравил посла, всех жителей Латвии с этим юбилеем.

Фото: Twitter, gov.spb.ru