Свой "список Магнитского": Латвия запретила въезд в страну 49 лицам (15)

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Политика | 22 февраля 2018 года, 17:36

МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому делу Магнитского. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Исполняя решение Сейма от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц связанных с "делом Магнитского", а также согласно резолюции премьер-министра Латвии от 22 февраля и основываясь на иммиграционном законе, я установил запрет на въезд в страну 49 лицам", - написал Ринкевич.

"Таким образом я посылаю четкий сигнал о том, что соблюдение закона и прав человека имеет значение", добавил министр.

8 февраля Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

Фото из Flickr

Комментарии 15
брек3 часа назад
Ну как же! А чего не 100 лиц или для ровного сяета 50??? Ой обезьяны вы !!! Все надо слизать .главное задницу облизать у обкома!!!
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aehj3 часа назад
даешь к столетию 100 имен !!! маразм режима не оставляет надежд на будущее государства
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Alex3 часа назад
Так думаю Росси достаточно "закрыть" насколько человек из минсообщений вместе с Ауглисом.Всего-то...Китай большой ,пусть туды ездють...
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