МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому делу Магнитского. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Исполняя решение Сейма от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц связанных с "делом Магнитского", а также согласно резолюции премьер-министра Латвии от 22 февраля и основываясь на иммиграционном законе, я установил запрет на въезд в страну 49 лицам", - написал Ринкевич.

"Таким образом я посылаю четкий сигнал о том, что соблюдение закона и прав человека имеет значение", добавил министр.

Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct