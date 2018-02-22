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МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому делу Магнитского. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Исполняя решение Сейма от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц связанных с "делом Магнитского", а также согласно резолюции премьер-министра Латвии от 22 февраля и основываясь на иммиграционном законе, я установил запрет на въезд в страну 49 лицам", - написал Ринкевич.

Izpildot Saeimas 2018.gada 8.februāra lēmumu “Par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām personām”, kā arī ministru prezidenta 22.februāra rezolūciju un pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu noteicis ieceļošanas liegumu 49 personām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 февраля 2018 г.

"Таким образом я посылаю четкий сигнал о том, что соблюдение закона и прав человека имеет значение", добавил министр.

Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 февраля 2018 г.

8 февраля Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

Фото из Flickr