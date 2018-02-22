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Депутаты Сейма Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Движение "За!"" , информировала представитель политической силы Амалия Брувере.

В свою очередь депутаты Сейма Лолита Чигане и Интс Далдерис решение о выходе из "Движения "За!"" не приняли, но планируют остаться во фракции "Единства".

Юдин утверждает, что написал заявление о выходи из партии "Движение "За!". Он связывает это с установкой правления партии, что депутатам "Движение "За!"" надо покинуть коалицию.

В свою очередь, как считает политик, сейчас надо думать о консолидации политических сил. Особенно в нынешней ситуации еще больше разобщаться нельзя.

О своем выходе Юдин сообщил в соцсети Facebook.

На вопрос будет ли стартовать на выборах Сейма, Юдин конкретно не ответил. По его словам, пока принято решение остаться в коалиции и выйти из партии.

Ранее "Движение "За!"" сообщило, что его представителям необходимо будет выйти из фракции "Единство". Этот вопрос был поднят в связи с тем, что "Движение "За!" в ходе выборов не будет стартовать на выборах вместе с "Единством", а продолжит переговоры с партиями" "Izaugsme", "Progresīvie", "Latvijas attīstībai" и гражданскими общественными организациями о возможном совместном предложении избирателям.

Фото: flickr.com