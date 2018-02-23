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Российский президент Владимир Путин постановил назвать один из авиационных полков в честь Таллина, столицы Эстонии. В балтийском государстве, входившем некогда в состав Советского Союза, такое решение не без основания считают провокацией, передает немецкое издание Focus.

"Однако за этим, вероятно, скрывается ориентированная на дестабилизацию стратегия России, которая должна усиливать напряженность между балтийскими государствами, а также внутри ЕС и НАТО", - уверен автор публикации Тони Скорич.

Он отмечает, что напряженность в отношениях между Россией и Эстонией, вступившей в 2004 году в НАТО и ЕС, велика.

Путинская стратегия может коснуться скоро и других стран, в которых значительное меньшинство населения в этническом или языковом плане является русским.

Русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии часто являются целевой группой для интенсивной и затратной российской пропаганды, отмечается также в публикации.

"Во всяком случае, наименование авиаполка можно вполне рассматривать как жест запугивания в сторону балтийских стран, которые ориентированы на Запад и являются бельмом на глазу для полуавторитарного путинского режима", - пишет Скорич.

Источник: inopressa.ru