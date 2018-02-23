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Подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич подтвердил, что фотография 2010-го года, на которой он сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым (на тот момент глава российской военнотехнологической компании), является подлинной, пишет Financial Times [перевод портала Mixnews].

При этом он подчеркнул, что оказался рядом с российским бизнесменом случайно, и не был с ним знаком во время рыбалки в Сибири.

"Сотрудникам латвийской внутренней безопасности об этом фото хорошо известно", - добавил Римшевич, указав, что публикация снимка была "еще одной попыткой оскорбить меня и испортить мою репутацию", - сказал Римшевич.

Скриншот статьи Financial Times

По словам главы БЛ, "это хорошо спланированная кампания, организованная несколькими лицами и банками, которые в разное время обслуживали с нерезидентам , которым я стал неудобен".

Ранее Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности.

"Я был несколько раза на рыбалке на Камчатке. Со мной были Валерий Малыгин и мой хороший друг Андрис Крейсерс. Я часто езжу на рыбалку и охоту. Но представьте, что вы едете на экскурсию, вас сажают в автобус с разными людьми, вы проводите день, потом ужинаете. Но это не круг моего общения. Пильщикова я не знаю", - отметил он на пресс-конференции в понедельник.

Его адвокат Саулведис Варпиньш отметил, что фото сфабриковано, а сам Римшевич часто ездит на рыбалку и охоту, где встречается с большим количеством людей.

Ранее о подлинности снимка заявило агентство AP. По словам директора по общественным отношениям AP Лорены Истоне, фотография была подвергнута анализу редактором и после признания ее достоверной была внесена в международную базу Scanpix.

Позднее Эксперты НАТО проверили фото с Римшевичем на подлинность и заявили, что признаков подделки не обнаружено.

В свою очередь ранее крупнейший акционер Norvik Banka Григорий Гусельников в интервью агентству АР сообщил, что Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.

Сам Римшевич указал, что не считает себя виновным, поэтому в отставку уходить не собирается.