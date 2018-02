Политика |

Материалы о причастности Латвии к коррупционным схемам широко публикуются на сайтах, обычно распространяющих сообщения в поддержку России, подчеркнул директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс в интервью канадскому телеканалу CBC.

Аналогичная ситуация с публикацией материалов в случае с США наблюдалась перед выборами президента в 2016 году, отметил он.

Министерство обороны Латвии тоже отметило, что публикация агентства новостей AP о связи Латвии с коррупционными схемами была распространена интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали.

"На некоторых из них эта конкретная статья - единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период. Эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии", - сообщил Сартс канадскому телеканалу.

На этой неделе Минобороны заявило, что, учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует о том, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в твиттерк 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт AP News и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии нескольких человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix показала, что фотография была помещена там третьей стороной на днях, а не в 2010 году.

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. На некоторых из них эта конкретная статья - единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.